CELÝ SESTŘIH: Teplice - Dukla 0:1. Zmar domácích. Poháry se na Stínadlech hrát nebudou

K posunu na čtvrté místo Teplice potřebovaly porazit Duklu a zároveň doufat, že Boleslav získá v Liberci maximálně bod. Větším problémem se nakonec ukázala první podmínka. Dukla hrála velmi dobře. Rychlým a přesným presinkem nenechávala domácí rozehrát a sama hrozila z brejků, i když kromě nepřesné hlavičky Podaného z nich nic nevytěžila.

Dlouho se hrálo prakticky bez šancí, i kvůli nuceným změnám v sestavách. Teplický Hyčka už po osmi minutách skončil na nosítkách po tvrdé srážce ve vzduchu, chvíli nato zase špatně došlápl Tetour z Dukly.

Teplice během prvního poločasu postupně dostávaly hru pod kontrolu, ale trochu nebezpečné byly jen dvě střely Filla. Ve 26. minutě nejdřív pálil v dobré pozici jen do protihráče, pak zase z přímého kopu zakroutil míč do skrumáže a jen o decimetry minul tyč.

720p 480p 360p 240p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Teplice - Dukla 0:1. Domácí nevyužili šance, EL si nezahrají • VIDEO iSport TV

Po poločase začalo být rušněji. Po pěti minutách odcentroval teplický mladík Král a jeho centr prošel z levé strany až na zadní tyč k úplně volnému Fillovi, který placírkou těsně přestřelil. A hned vzápětí se dostal na druhé straně do šance Miloševič, křížnou střelou zprava ale minul.

V 65. minutě se ale urputná hra najednou na skoro dvě minuty zastavila. Ze hřiště odcházel Štěpán Vachoušek, pro nějž to byl poslední zápas kariéry. Sedmatřicetiletého záložníka vyprovodil ze hřiště potlesk deseti tisíc diváků.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Vaněček hlavičkoval, bránu netrefil • VIDEO iSport TV

Teplickým střídání spíš uškodilo a jejich dosavadní tlak začal být až příliš živelný. Dukla se dostávala stále častěji do brejků a v 82. minutě měl brankář Grigar štěstí, že ho Koreš zblízka doslova napálil. Za další tři minuty pak stejnému hráči dobře skočil pod nohy. A v 87. minutě po dalším brejku zleva napálil spojnici břevna a tyče Podaný.

Byl to bizarní konec zápasu. I za nerozhodného stavu se domácí tlačili ve velkém počtu do šestnáctky a při dvou standardních situacích šel do vápna i Grigar. Ze závarů se ale nic nezrodilo a v poslední minutě domácí dorazil další brejk Koreše, který ještě vrátil míč Preislerovi. Jeho přesná střela k tyči byla vůbec posledním, co se v zápase stalo.

KLÍČOVÉ MOMENTY UTKÁNÍ

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Fillo pálil z dobré pozice, sražená rána skončila mimo • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Tutovka Pražanů! Podaný ale sám před bránou hlavičkoval nepřesně • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Liberec - Mladá Boleslav: Ševčík to zkusil z dálky a protáhl Vejmolu • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Fillo po Králově centru zblízka překopl bránu • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Vachoušek vypálil hodně nepřesně • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Fillo se postavil ke standardce, jeho prudká pobídka jen proletěla šestnáctkou • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Král vypálil, ani on ale síť nerozvlnil • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Červenka vystřelil po rohu, bránu ale netrefil • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Bílovský ve veliké šanci hostů neskóroval! • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Druhá tutovka Koreše, opět jej Grigar dokázal vychytat • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Vaněček hlavičkoval, bránu netrefil • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Grigar podržel svůj tým po Korešově ráně • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Skvělý Grigar! Vychytal Preislera i Koreše • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: 0:1! Ve čtvrté minutě nastavení rozhodl Preisler a do Evropy míří Boleslav! • VIDEO iSport TV

720p 480p 360p 240p REKLAMA Teplice - Dukla: Hosté se málem dostali do vedení, Podaný trefil tyč! • VIDEO iSport TV