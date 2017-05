Jak se Slavia s Plzní rvaly o pohár. Jen 12 minut nepatřil na Strahov

Byly to nervy, ale netrvaly dlouho. Fotbalisté Slavie a Plzně se do posledního kola přetahovali o to, kdo zvedne pohár pro ligové mistry. Nakonec se slavilo v Praze. Červenobílí využili dvoubodového náskoku a po jasném vítězství 4:0 nad Brnem se nenechali připravit o první místo. V průběžné tabulce se Viktoria dostala do čela jen na část prvního poločasu. Porazit Jihlavu 2:0 ale pro ni bylo v celkovém účtování málo.