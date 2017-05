Slávistická jízda po Praze! Nejvíc bavil Deli. Slavte až do rána, řekl Šilhavý

Po osmi letech ligový titul? To se musí řádně oslavit! Fotbalisté Slavie a jejich fanoušci to názorně ukázali. První oslavy propukly už na Strahově po výhře nad Brnem, ale tím to zdaleka neskončilo. Tým nasedl do červenobílého autobusu a vyrazil za fanoušky do Žlutých lázní. Tam jich čekalo stovky. Hráči, realizační tým i vedení přijeli kolem 21:30 a velká show mohla začít...