Následky Čermákova úletu? Rána pro kariéru i pošramocená pověst

Za pitomost málem zaplatil svým životem. Sparťan Aleš Čermák (22) v noci ze soboty na neděli usedl za volant v podnapilém stavu a při vážné nehodě se štěstím neuhořel ve vlastním voze. Nyní je naštěstí mimo ohrožení života, nicméně kvůli zlomenině žeber se mu komplikuje kariéra. Přijde o blížící se mistrovství Evropy do 21 let. A nejen to.

Bylo krátce před třetí hodinou ranní, když v Kamýcké ulici u Horoměřic na kraji Prahy vyjel z vozovky sportovní automobil Škoda Octavia RS. Přes svodidla to narval v plné rychlosti do stromu. Zcela zdemolovaný vůz začal hořet a Aleš Čermák upadl do bezvědomí.

Záložník Sparty měl velké štěstí, že z hrůzně vypadající nehody vyvázl. Lékaři už na místě navíc nediagnostikovali vážná zranění. Přesto si Čermák odnesl tři zlomená žebra a lehce pohmožděnou plíci. To může výrazně ovlivnit jeho kariéru.

V první řadě nebude startovat na blížícím se EURO do 21 let, kde měl patřit ke stěžejním hráčům českého výběru. Léčení poraněných žeber zabere minimálně čtyři týdny. Ale i v případě, že by byl fit, kouč Vítězslav Lavička by zvážil jeho stažení z předběžné nominace.

Šampionát byl přitom pro Čermáka ideální příležitostí, jak se ukázat případným zahraničním zájemcům. EURO bude agenty a zahraničními kluby velmi sledované. Mnoho hráčů si právě na takovém turnaji vybojovalo zajímavé angažmá. To se Čermákovi nepovede. Navíc už kvůli svému věku na jiný než dospělý šampionát určitě nepojede.

Už dlouho se mluví o jeho nespokojenosti s malým herním vytížením ve Spartě, kde navíc nedávno odmítl prodloužit smlouvu a měl říct, že chce odejít do jiného klubu. Z české ligy o něj projevily zájem Slavia i Plzeň. Ovšem vedení Sparty sdělilo Čermákovi, že ho k největším rivalům nepustí. A do zahraničí to bude mít v letošním létě těžké. I proto, že ho teď čeká nepříjemná pauza.

Velký úlet navíc pošramotil Čermákovu pověst. „Je to pro mě překvapení, protože na Aleše jakožto kapitána byl při reprezentačních srazech vždy spoleh a byl jedním z lídrů týmu,“ přiznal manažer české reprezentace Jaromír Šeterle. Taková věc se přitom může s člověkem táhnout dlouho. Klidně celou kariéru.

Čermák může být alespoň rád za to, že havárie s největší pravděpodobností nebude kvalifikována jako trestný čin. Proto mu hrozí za dopravní přestupek mj. „jen“ pokuta až dvacet tisíc korun a zákaz řízení mezi šesti měsíci a jedním rokem.