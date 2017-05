Sparta s posilami zdaleka nekončí! Kdo další by mohl přijít na Letnou?

Po Vukadinu Vukadinovičovi hlásí pražská Sparta další posily. Ze Slovácka vykoupila levého beka Eldara Čiviče, s nímž včera podepsala kontrakt na čtyři roky. A patrně už dnes představí také nového stopera Lukáše Štetinu. „Pro nás je to velká ztráta,“ okomentoval jeho odchod sportovní ředitel Dukly Günter Bittengel.

Zdroje deníku Sport potvrzují, že se Sparta u všech tří transferů pořádně plácla přes kapsu. Zatímco za Vukadina Vukadinoviče vysolila Zlínu 16 milionů korun, nejnovější přírůstky do kádru byly ještě dražší. Slovácko vyinkasuje za Eldara Čiviče 800 tisíc eur (v přepočtu přes 21 milionů korun), Lukáš Štetina vyjde na rovný jeden milion eur (26,4 milionu korun).

V součtu to dělá ohromných 63,4 milionu korun. A to s posilováním kádru Sparta teprve začala, v hledáčku má také Milana Havla z Bohemians, libereckého gólmana Martina Dúbravku a další vytipované hráče ze zahraničí.

Spekuluje se například o jednadvacetiletém ofenzivním záložníkovi Ivanu Fioličovi z Dinama Záhřeb, jehož hodnotu odhaduje specializovaný server transfermarkt.de na 1,5 milionu eur (téměř 40 milionů korun). Údajně se o něj zajímají také Slavia.

„Konkurence bude ve Spartě velká, ale záleží jen na mně, zda se dostanu do sestavy,“ ví Čivič, že ho nečeká snadná práce. „Ale cítím se krásně a moc se těším. Je to pro mě velký krok, přijít do tak velkého klubu.“

Prostřednictvím webu sparta.cz během včerejšího představení upozornil fotbalovou veřejnost mimochodem i na to, že se jeho příjmení má uvádět v české transkripci se dvěma háčky.

Nová stoperská dvojice pro Spartu?

Další posilu může Sparta oficiálně oznámit už dnes, nejpozději ve čtvrtek. Platí, že kluby jsou dohodnuté, chybí už jen doladit poslední detaily a podepsat smlouvu. Příchod urostlého obránce je pro Letenské klíčový především z toho důvodu, že o něj projevila velký zájem také mistrovská Slavia, kam před několika dny frnknul na poslední chvíli jiný stoper Jakub Jugas.

„Pro Lukáše je to výzva a šance, jak se zlepšovat a posunout v profesionální kariéře,“ řekl Sportu sportovní ředitel Dukly Günter Bittengel.

„U nás odvedl skvělou práci, ale dostal se na práh toho, že už nejsme schopni rozvíjet jeho kariéru dál. Teď mu přejeme všechno nejlepší. Nahradit ho bude samozřejmě hodně složité, ale trenéři na to byli připravení. Také už máme vytipované hráče, kterými chceme ztrátu Lukáše minimalizovat,“ dodal Bittengel.

Ve Spartě by mohl Štetina utvořit novou stoperskou dvojici s uzdravujícím se Davidem Hovorkou, v kádru jsou ale také další čtyři stopeři – Michal Kadlec, Ondřej Mazuch, Mario Holek a případně Costa Nhamoinesu.

