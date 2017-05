Slávističtí mistři podle Železníka: Rádio Bořil i bufet u Hušbauera

Brankáři 720p 480p 360p 240p REKLAMA Jiří PAVLENKA brankář 25 let 28 zápasů/12 nul Poznal jsem za svou kariéru opravdu hodně brankářů, a vždycky se o nich říká, že jsou jiní, možná divní. Ale Jirka vůbec, je naopak až moc normální, bezvadný inteligentní kluk. Možná je to tím, že je z Moravy… Dobrý parťák do kabiny, skvělý gólman. Přemysl KOVÁŘ brankář 31 let 0 zápasů/0 nul Hned jak přišel do Slavie, vzal místo v kabině vedle mě, tak jsme se velice rychle seznámili. Velký sympaťák, který do slávistické kabiny okamžitě zapadl. Hecoval to, nezkazil žádnou srandu, byl lídr mužstva, zkušený borec. Roli dvojky plnil přesně tak, jak se má. Martin OTÁHAL brankář 21 let 0 zápasů/0 nul Je to ještě mladý kluk, který předtím byl na hostování v nižší soutěži v Jirnech. Ale znali jsme ho, myslím, že s námi chodil na tréninky ještě za trenéra Uhrina. Vždycky se mi líbil jeho styl, je šikovný. Teď je trojka a čeká na šanci, ale myslím, že budoucnost má.

Obránci Simon DELI obránce 25 let 25 zápasů/1 gól Takový trochu zvláštní typ, je prostě svůj. Řekneš mu, ať jde doleva, a on jde doprava, dělá si věci po svém. Umí česky, takže do kabiny krásně zapadá. A neskutečný obránce, asi jeden z nejlepších, s jakým jsem kdy hrál. Michal FRYDRYCH obránce 27 let 25 zápasů/4 góly Ze začátku, co přišel do Slavie, moc nehrával, byl z toho docela smutný, hodně to řešil. Ale za poslední rok se úžasně vypracoval, klobouk dolů, co dokázal. Je to i tím, že je obrovský bojovník, i na tréninku, řekl bych, že do budoucna to může být zajímavý obránce pro reprezentaci Per-Egil FLO obránce 28 let 11 zápasů/0 gólů Potkali jsme se krátce v Číně, ale už na těch trénincích a v přípravných zápasech člověk viděl, že jezdí po lajně jako pila, pořád v běhu, je i dost houževnatý. Má výbornou levou nohu, hlavně střílené centry mu jdou. Do party zapadl rychle, je dost komunikativní.

Obránci Jiří BÍLEK obránce 33 let 17 zápasů/1 gól Neměl jsem ho rád, což jsem mu řekl i hned po tom, co jsem přišel do Slavie. Vždycky mi zdálky připadal namachrovaný. Ale za ten rok, co jsme se poznali blíž, mi ohromně přirostl k srdci, každému ve všem pomůže, je velmi inteligentní. Trénuje chlapy někde na dědině, dává jim do těla. Michael LÜFTNER obránce 23 let 14 zápasů/0 gólů Musím říct, že jsem sám nečekal, že bude tak rychle v základní sestavě, ale všechny nás na hřišti přesvědčil, uhrál si to v pohodě. Má před EURO, dokonce už udělal přestup do zahraničí. Když jsme teď proti sobě hráli, pošlapali jsme se, pobili, ale všechno férové. Jan BOŘIL obránce 26 let 24 zápasů/1 gól Rádio Bořil. Honza pořád mele, ten tu pusu snad ani nezavírá. Je pravda, že nezkazí žádnou legraci, ale občas přestřelí a je potřeba mu pak dát přes prsty. Zkrátka si občas otevře pusu, když nemá. Takový trošku blázen. Ale na hřišti neskutečný dříč, snese toho opravdu hodně. Dušan ŠVENTO obránce 31 let 12 zápasů/0 gólů Dušanko, to je super kluk. I mě samotného mrzí, že se zranil. V Číně jsme spolu chodili na regenerace, hodně jsme si toho navyprávěli. Říkal mi o svých zážitcích z reprezentace, ze Salcburku a z bundesligy. Hrozně rád na něj vzpomínám.

Záložníci Michael NGADEU záložník 26 let 27 zápasů/6 gólů Takový myšák, pořád křičí Guru, guru jako že král, boss. Nechci, aby to znělo blbě, ale vždycky, když do kabiny dovezli banány, všechny byly za chvíli u Michaela. Nevím, jestli to někam posílal, nebo ne, ale i on sám se tomu smál. Má neuvěřitelnou sílu, plácnutí s ním bylo o zlomení ruky. Jan SÝKORA záložník 23 let 11 zápasů/2 góly Do Slavie vletěl ve velkém stylu, výborný nákup. Ze začátku byl takový tišší. Vzpomínám si, že když s námi odlétal v zimě na soustředění do Číny, vůbec jsme ho na letišti nikdo neviděl, přitom jsme věděli, že má letět. Až když jsme vlezli do letadla, on už tam seděl. Marko ALVIR záložník 23 let 0 zápasů/0 gólů Když přišel v zimě, moc jsme toho spolu nestihli probrat. Spíš se hodně bavil s Murisem Mešanovičem a Jasminem Ščukem. Je to výborný technický fotbalista, měl ale smůlu, že se zranil. Bude mít těžké se prosadit, ale šanci určitě má. Jasmin ŠČUK záložník 26 let 17 zápasů/0 gólů Takový rodinný kluk, v klidu, v pohodě. Zabrzdilo ho zranění, měl fakt smůlu a na tréninku bylo vidět, že je hodně naštvaný, že to musí všechno dohánět a moc nehraje. Ale teď ukazuje, že je dobrý hráč, myslím, že svou šanci využil, že týmu vždycky pomohl.

Záložníci Antonín BARÁK záložník 22 let 25 zápasů/4 góly Od začátku jsem s ním bydlel na pokoji, hádali jsme se u PlayStationu. Žije fotbalem, i jeho rodina, myslím, že jsou na Tondu velmi hrdí. Akorát jsem nemusel tu jeho mluvu. Já jsem z Moravy, a on je samé hele a koukej. Pamatuju si, když byl ještě trošku oplácaný, ale dře, a teď je vypracovaný. Jaromír ZMRHAL záložník 23 let 30 zápasů/7 gólů Na to, kolik mu je let, už toho odehrál opravdu strašně moc. Pamatuju si, že před rokem ve Španělsku řešil nějaký odchod do Ruska, možná i v zimě se něčím zabýval. Je to velký kliďas, který toho nenamluví moc, ale vždycky se za vás postaví. Férový kluk. Josef HUŠBAUER záložník 27 let 29 zápasů/3 góly Dostal jsem v kabině místo vedle něj, hned jsme si sedli. Jakmile něco řekne, tak se všichni řežou, je takový přirozeně vtipný. Vždycky nakoupil tunu pendreků a tatranek a chodili jsme k němu jako do bufetu. Je jedním z hlavních tahounů týmu. Ruslan MINGAZOV záložník 25 let 16 zápasů/3 góly Vždycky se mi zdálo, že je jako na klíček. Jenom ho natáhnete, pustíte a on lítá jako myš. Je s ním velká sranda, dokonce si utahuje i z vlastní víry, kterou má v sobě hluboce zakořeněnou. Nehodí se říkat přesně co, ale je to o Alláhovi a tak…

Útočníci Po svém příchodu z Jablonce se ne a ne prosadit do slávistické základní sestavy. Za celé jaro v ní Stanislav Tecl nastoupil jen třikrát. V posledním případě však byla jeho přítomnost na hřišti velmi důležitá - dvěma góly proti Brnu zpečetil zisk titulu. Podívejte se na jeho přínos v pravidelném pořadu iSport TV Rentgen. Stanislav TECL útočník 26 let 11 zápasů/2 góly Znám ho dlouho, snad už nějakých deset let, v mládežnických reprezentacích jsme spolu bydleli na pokoji. Psali jsme si spolu, když se mu narodilo mimčo, a v kontaktu jsme pořád. Řešili jsme i jeho zranění. Odehrál v Plzni velké zápasy, třeba gól na Manchesteru City.



Mick VAN BUREN útočník 24 let 10 zápasů/0 gólů Hezky mu chrochtá, ta jeho holandština. Jsem přesvědčený, že kdyby dostával víc prostoru, bude gólový, jenže přes Škoďáka a Murise to má těžké. Má hroznou sílu, je zabiják. Ne moc technik, ale jak mu dáš balon, tak dá hlavu dolů a jede jako tank. Je hodně pracovitý.

Útočníci Profil Milana Škody: V čem byl nejlepší? 15 gólů, nejvíc střel v lize • VIDEO iSport TV Muris MEŠANOVIČ útočník 26 let 26 zápasů/12 gólů Přišli jsme de facto společně v jeden den jako konkurenti, ale od samého začátku jsme jeden druhému fandili. Hecovali jsme se, soutěžili mezi sebou. Řešili jsme spolu u kafe, když Murise trápilo, že moc nehrál. Je to neuvěřitelný zabiják, chtěl bych mít jeho sílu a rychlost. Milan ŠKODA útočník 31 let 29 zápasů/15 gólů Vyloženě kluk do týmu, obětoval by se pro něj. Je takový svůj, neřeší žádné kraviny bokem, jakoby salámista. Na to, jak všichni kolem tuší, kolik zhruba vydělává, je skromný, taková povaha, že jeho peníze nikdy nezkazí. Pomáhá spoluhráčům se vším. První liga má poprvé v historii dva krále střelců. S patnácti góly se o prvenství dělí Milan Škoda ze Slavie a David Lafata ze Sparty. Zatímco pro Lafatu už je to 6. titul Krále střelců, Škoda ho získává poprvé. Podívjete se na všechny trefy Milana Škody v sezoně.