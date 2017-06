Křetínský o Berbrovi: I pro něj by bylo jednodušší, kdyby nebyl ve vedení

Před novináře předstoupí většinou jen ve chvíli, kdy jde o hodně závažnou situaci. Daniel Křetínský současný stav českého fotbalu považuje za velmi napjatý. Majitel Sparty promluvil den před volbou šéfa české kopané o schůzce s Romanem Berbrem. Kontroverznímu místopředsedovi FAČR doporučil, aby do vedení asociace už nekandidoval, to on ale s nejvyšší pravděpodobností neudělá. „Nové vedení by nemělo být zatížené stávajícím problémem ani spornou pověstí,“ naznačil Křetínský po čtvrteční schůzce majitelů klubů.

Proč se ligové kluby nedohodly na užší spolupráci s výkonnostním fotbalem?

„Sešel jsem se s Romanem Berbrem, kolegové komunikovali s panem Zlámalem a následně i s ním. Základním předpokladem bylo dosažení dohody o novém složení vedení a způsobu práce vedení FAČR. Nabídka předpokládala konkrétní dohodu o tom, kdo by měl být v novém výkonném výboru. Pak probíhala další komunikace a ukázalo se, že s výkonnostním fotbalem nejsme schopní se dohodnout. Budeme respektovat výsledek volby FAČR a budeme s FAČR standardně spolupracovat, ale absence dohody nám neumožňuje se zapojovat nějakým významnějším způsobem do řešení problémů fotbalu. FAČR si v tomhle bude muset se svým vedením poradit sám.“

Co budou dál dělat ligové kluby?

„Nebudeme působit proti FAČR. Není úmyslem profesionálních klubů situaci komplikovat, ale absence dohody nám zkrátka znemožňuje nějaké významnější zapojení. Vnímáme to tak, že fotbal se dostal do velmi složité situace. Vyjádřili jsme připravenost pomáhat především mládežnickému výkonnostnímu fotbalu, protože jsme se domnívali, že to pro tohle přechodné období může být potřeba. To, že někomu dáte nabídku ke spolupráci, kterou on nevyužije, není důvod k uražení se, ani to není důvod k žádné hysterické reakci, rozhodně ne z mého pohledu. Předložili jsme nabídku, ta měla podmínky, nedošlo k dohodě a tak nebude naplněna.“

Bylo záměrem vaší schůzky s panem Berbrem i to, aby nekandidoval do vedení FAČR?

„Osobně jsem komunikoval Romanu Berbrovi, že si myslím, že by to v situaci, ve které fotbal je, bylo lepší. Mé osobní stanovisko bylo takové, že by pro fotbal i pro něj osobně bylo jednodušší, kdyby v řešení krizové situace přímo ve vedení fotbalu nebyl.“

Co vám na to odpověděl?

„Jednání nebylo emotivní, bylo racionální. Následně reagoval způsobem, který byl správný v tom, že nepokračoval v eskalující kampani. Fotbal je v tak složité situaci, že není prostor pro nějaký konflikt. Stanovisko drtivé většiny klubů LFA i mé osobní bylo takové, že mnohem lepší by bylo zvolit nové vedení, které není zatíženo stávajícím problémem ani spornou pověstí.“

Budete působit na delegáty valné hromady, aby Berbra nevolili?

„Ne, ne. Naší ambicí není žádným aktivním způsobem do té volby zasahovat. Samozřejmě jako Sparta máme představu o tom, koho budeme volit jako předsedu a jak budeme hlasovat. Nicméně FAČR je zastřešující organizace všech klubů s většinovým zastoupením výkonnostního a mládežnického fotbalu. Zejména proto, že máme vlastní organizaci LFA, se nesnažíme obsazovat vedení FAČR. Nabídkou jsme chtěli ukázat, že umíme udělat víc, ale pro to, abychom mohli efektivně udělat víc, se musí splnit určité podmínky. Tím je to uzavřené. Vyzýváme nové vedení FAČR, aby v rámci stávající situace neudělalo žádné kroky, které by mohly vyvolat otázky ohledně mocenských vlivů na komisy rozhodčích, to je i součástí prohlášení LFA.“

Vadí vám, že jste v rámci FAČR ve vleku výkonnostního fotbalu, který má na volby rozhodující vliv?

„Neřekl bych ve vleku. FAČR je ustavený konkrétním způsobem, jednoduchým faktem je, že jde o orgán, kde má většinu výkonnostní a mládežnický fotbal. Z povahy věci to tak je, ani se nedomníváme, že FAČR je organizace, která by měla být vedena profesionálním fotbalem. Předseda Pelta měl výhodu, že v podstatě spojoval celé hnutí a nebyl vnímán jako čistý zástupce profesionálního fotbalu.“

Mohl Berbr pochopit vaše stanovisko tak, že vám v podstatě nevadí, když ve vedení fotbalu zůstane?

„Nechci spekulovat o tom, kdo mohl co a jak pochopit. Nekomentoval jsem, co se má nebo nemá stát na valné hromadě. Takové právo nemám a nepřísluší mi to. FAČR je demokratický orgán fotbalového hnutí, který musí volit standardním postupem. Stanovisko prvoligových a přítomných druholigových klubů je takové, že pokud se máme zapojit, musí být splněné nějaké podmínky, jednou z nich je dohoda o složení výkonného výboru. To bylo všechno. Nebudu a ani nemohu říkat, koho si má hnutí zvolit.“

Takže se do řešení krize českého fotbalu nezapojíte?

„Absence dohody nám znemožňuje se zapojit plně aktivním způsobem. Za Spartu to neznamená, že budeme dělat něco proti vedení, bojkotovat FAČR ve stabilizaci situace nebo to komukoliv zhoršovat. Ale nelze očekávat, že se jako Sparta budeme snažit poskytovat překlenovací úvěry, aktivně pomáhat hledat nové sponzoringy. To by musela být užší úroveň spolupráce. Necítíme se uražení ani zklamaní, že ta nabídka nebyla využita. Problém by nastal tehdy, pokud bychom měli pocit, že nové vedení se chová způsobem, který poškozuje fotbal. Ale my nemůžeme něco předjímat. Nové vedení ještě ani nemáme, já rozhodně nejsem v situaci, že bych chtěl dopředu vyvolávat obavy z něčeho, co ještě nenastalo.“

Jak zněla nabídka LFA směrem k FAČR?

„Nabídka byla formulovaná tak, že by proběhla jakási dohoda mezi výkonnostním a profesionálním fotbalem o tom, kdo by měl být členem výkonného výboru. V podstatě bychom se snažili postavit jakousi jednotnou kandidátku.“

Případně, kdo by na ní být neměl…

„To už jsem řekl. Návrh byl postavit jednotnou kandidátku, určitě jsme neusilovali o to, aby výkonný výbor ovládli zástupci profesionálního fotbalu, to nebylo součástí nabídky. Součástí bylo, že se dohodneme na nějakých společných kandidátech, kteří by splňovali veškeré nároky pro to, abychom za ně mohli veřejně bojovat, pokoušet se je financovat. Vyjádřil jsem přesvědčení, že by bylo vhodné, aby se pan místopředseda Berbr vedení aktivně neúčastnil. Odhlédnuto od všech našich historických bojů, zkrátka z toho důvodu, že se domnívám, že je to jedna z osob, která z pohledu veřejné reputace a vnímání ze strany veřejnosti a politické reprezentace vzbuzuje velké otazníky. Znovu říkám, to nejsou výzvy na téma volby, tohle byly podmínky konkrétní spolupráce. V pátek proběhne volba demokratickým způsobem, Sparta je v každém případě bude respektovat a nebude spouštět žádnou kampaň. Budeme věřit, že nové vedení bude fungovat profesionálně a celou situaci zvládne.“