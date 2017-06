TOP 7 objevů ligy: Hromada, Panák a Hašek, ale i africká síla z Nigérie

720p 360p REKLAMA Česká ePojisteni.cz liga má za sebou další ročník a na závěrečném galavečeru oceňovala nejlepší hráče. Objevem sezony se pak stal sparťan Michal Sáček, ale iSport.cz sestavil svůj výběr sedmi objevů uplynulého ročníku. Do něho zařadil pouze hráče, kteří neměli před uplynulou sezonou v české nejvyšší soutěži ani jeden start a jsou mladší 21 let. Kdo se do sedmičky vměstnal?

Jakub Hromada, záložník, 21 let (Plzeň) Bilance v sezoně: 18 zápasů, 1 gól a 1 asistence Slovenský záložník a reprezentant do 21 let přišel do Plzně vloni v létě a pod trenérem Romanem Pivarníkem dostával díky svým dobrým výkonům důvěru. S odchodem svého krajana z lavičky Západočechů se však z jejich sestavy vytratil a na podzim už bude bojovat v dresu Slavie o Ligu mistrů. Předtím ho ale čeká mistrovství Evropy do 21 let v Polsku.

Filip Panák, záložník, 21 let (Karviná) Bilance v sezoně: 27 zápasů, 3 gól a 2 asistence Na tohoto blonďáka už si dají v příští sezoně prvoligoví soupeři velký pozor. Mladý záložník Karviné patřil k nejlepším hráčům nováčka a důležitými góly proti Bohemians, Jihlavě a Příbrami pomohl svému týmu k bezstarostné záchraně. Nadějný záložník na závěr sezony bojoval o účast na EURO do 21 let, ale nominaci na turnaj si při závěrečném kempu v Rakousku nevybojoval.

Ubong Ekpai, záložník, 21 let (Liberec) Bilance v sezoně: 16 zápasů, 4 góly a 2 asistence Nigérijský křídelník či útočník by mohl být v příští sezoně silnou zbraní Severočechů. V sestavě Liberce se prosadil zejména na jaře a rozhodně zaujal, když vstřelil dva góly v důležitém duelu s Bohemians. Pracovitý bojovník to navíc s angažmá pod Ještědem myslí vážně, o čemž svědčí i to, že se učí česky.

David Machalík, záložník, 20 let (Slovácko) Bilance v sezoně: 13 zápasů, 0 gólů a 1 asistence Mladým záložníkům se v uplynulé sezoně ePojisteni.cz ligy dařilo a hráč Slovácka nebyl výjimkou. Nadějný hráč se neztotil ani proti nejlepším týmům soutěže a Uherské Hradiště by mu mohlo být v nejbližších letech malé. Už teď zaujal i vedení Slavie a pozorně ho budou sledovat i další týmy.

Aleksandar Šušnjar, obránce, 21 let (Teplice) Bilance v sezoně: 13 zápasů, 0 gólů a 1 asistence Srbský obránce přišel do Teplic v zimě a pro české fanoušky byl velkou neznámou. Ve spolupráci s Michalem Jeřábkem se mu ale podařilo splnit úkol a nahradit Michaela Lüftnera. Na svůj první gól stále čeká, ale to není u stopera podstatné. I on měl lví podíl na tom, že Teplice udržely ve čtrnácti jarních zápasech osm čistých kont.

Martin Hašek, záložník, 21 let (Bohemians) Bilance v sezoně: 22 zápasů, 2 góly a 0 asistencí Fotbalová rodina Hašků si v Ďolíčku rozjíždí vlastní byznys. Lavičce šéfuje Martin Hašek starší a pod drobnohledem má i svého syna. Jednadvacetiletý záložník vlétl do ligy ve velkém stylu, když skóroval při premiéře na hřišti Plzně a pak skóroval ve velmi důležitém utkání s Brnem. Svými výkony zaujal i v reprezentaci a může se těšit na EURO do 21 let.