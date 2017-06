LIGA NARUBY TOP 30: Rada vs. Bazal, hádky, hasiči i fair play

Liga naruby se během tří sezon stala pevnou součástí ligového zpravodajství, na které nabízí odlehčený pohled. „Pozor – to ale v žádném případě neznamená, že bychom si z fotbalistů dělali jen špatně míněnou legraci,“ říká Adam Nenadál, průvodce Ligou naruby a zástupce šéfredaktora deníku Sport: „Hráče respektujeme a tak to i zůstane. Myslím ale, že neuškodí občas připomenout, že to jsou jen lidé. Kuriozity ke sportu prostě patří.“

Poprvé tak Liga naruby nabízí své vyvrcholení v podobě přehledu třiceti nejlepších momentů ze sezony 2016-2017. „Vybírat bylo docela těžké, ale zábavné,“ přiznává Nenadál. „Přestože letos nedošlo na opilé rozhodčí ani na obnažené fanynky, liga byl ne jen dramatická, ale i zábavné.“ Dostala se i vaše oblíbená situace do TOP 30? Podívejte se na první ze tří dílů sezonního přehledu Ligy naruby.