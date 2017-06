LIGA NARUBY TOP 30: Ngadeu je gymnasta... a Limberský se hlásí

Liga naruby se během tří sezon stala pevnou součástí ligového zpravodajství, na které nabízí odlehčený pohled. „Pozor – to ale v žádném případě neznamená, že bychom si z fotbalistů dělali jen špatně míněnou legraci,“ říká Adam Nenadál, průvodce Ligou naruby a zástupce šéfredaktora deníku Sport: „Hráče respektujeme a tak to i zůstane. Myslím ale, že neuškodí občas připomenout, že to jsou jen lidé. Kuriozity ke sportu prostě patří.“

Poprvé tak Liga naruby nabízí své vyvrcholení v podobě přehledu třiceti nejlepších momentů ze sezony 2016-2017. „Vybírat bylo docela těžké, ale zábavné,“ přiznává Nenadál. „Přestože letos nedošlo na opilé rozhodčí ani na obnažené fanynky, liga byl ne jen dramatická, ale i zábavné.“ Dostala se i vaše oblíbená situace do TOP 30? Podívejte se na druhý ze tří dílů sezonního přehledu Ligy naruby.

POŘADÍ NA 20. AŽ 11. MÍSTĚ

20. AŽ 11. MÍSTO | Začali jsme od konce – a stoupáme vzhůru. S ligovou sezonou 2016-2017 skončil i třetí ročník pravidelného pořadu Liga naruby, který po každém kole nabízel přehlídku kuriózních a jinak výjimečných momentů z nejvyšší české soutěže. A protože řada z nich stojí za připomenutí, vybrali jsme TOP 30 situací ze všech dílů Ligy naruby. Uvidíte největší minely, kuriozity, ale i hezké akce. Je tady druhý díl!

