Brno začíná posilovat! Z Příbrami přichází Pilík, z Plzně nejspíš i Poznar

Osm branek, které mistr přímých kopů Tomáš Pilík nasázel v minulé sezoně, prvoligové kluby přitahovalo. Příbramskou oporu si žádali mj. ve Zlíně, úspěšnější však bylo Brno. Jedenáctý celek nejvyšší soutěže získal důležitého borce do středu zálohy, kde uvolnil místo veterán Pavel Zavadil (Opava).

„Pildovi jsem nemohl bránit, aby šel do lepšího, za většími penězi. Znám ho odmalička, udělal tady dobrou práci,“ podotýká Jaroslav Starka.

Posilování Zbrojovky tím nekončí, dalším v řadě bude téměř jistě útočník Tomáš Poznar. S Plzní se dolaďuje jeho hostování jako součást transferu Jakuba Řezníčka opačným směrem. Kouč Svatopluk Habanec o něj hodně stojí, podobně jako v Liberci či Zlíně. Jenže Brno má díky Řezníčkově přestupu přednost. Zlínský odchovanec by měl být na špici brněnské ofenzivy jedničkou.

Zatím je jasný obchod s Pilíkem. I v něm má Plzeň prsty, neboť spolupracuje s Příbramí. Do přestupu jsou tak zainteresovány tři kluby. Kreativní záložník se bude 21. června hlásit na Srbské k prvnímu společnému tréninku.

V polovině července pak odjede s novými spoluhráči na tradiční soustředění do rakouského Kaprunu (16.–22. července). „Nabídek bylo víc. Myslím, že jsem za ta léta nějakou práci pro Příbram odvedl,“ loučí se Pilík s mateřským klubem.

Podle informací deníku Sport mu Brno nabídlo lepší základní plat než ostatní zájemci. Ve Zlíně, kde si mohl zahrát Evropskou ligu, by měl smlouvu postavenou na prémiích. „Můj kamarád Zdeněk Červenka se na něj informoval,“ potvrdil Starka. „Možná mu volal ještě někdo, ale jiné jednání než s Brnem jsem nevedl,“ upřesnil.

Kouč Svatopluk Habanec bude s velkou posilou počítat do středové řady vedle exreprezentanta Jana Poláka, jenž by měl svou kariéru natáhnout ještě o jeden rok. Technik Pilík může hrát i z lajny, uprostřed je však platnější.

Brno na něj ukázalo navzdory tomu, že mu v prosinci 2015 na poslední chvíli pláchl. Jeho příchod na Srbskou se bral jako hotová věc, oznámil to veřejně i zbrojovácký šéf Václav Bartoněk. Za pár hodin bylo vše jinak, Pilík se nečekaně domluvil s Příbramí na nové dvouapůlleté spolupráci.

V brněnském klubu to tehdy vnímali velmi negativně. To už je ale minulost, zapomenutý příběh. „S panem Bartoňkem mám dobrý vztah, je to slušný člověk,“ nevidí problém Starka. Tehdy prý nedošlo k ničemu kontroverznímu, co by mělo kooperaci mezi oběma stranami poznamenat na delší dobu. „Brno pustilo info, že jde Pilda k nim, ale on o tom ani nevěděl. Upletlo se to až teď,“ doplnil.

Samotné Zbrojovce přeje, ať hraje kvalitnější fotbal. „Město si to zaslouží,“ soudí Starka, jenž ve druhém největším sídle Česka absolvoval v roce 1997 svou prvoligovou premiéru. Tehdy šla Příbram do ligy pod hlavičkou Dukly Praha. „Dostali jsme tam čtyřku. Dodnes to mám v živé paměti,“ usmívá se po odchodu první opory mužstva.

Kdo bude Pilíka následovat? „Eviduju zájem o Honzu Rezka, ale jak to dopadne, ví jen pánbůh. Budu rád, když zůstane. Stejně jako Hruška nebo Jiránek.“