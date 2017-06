Šéf divizního Brumova Vilímek: Musíme to odšpuntovat!

Myšlenku o svém veřejném vystoupení prezentoval Vilímek před valnou hromadou na setkání zástupců nižších soutěží z Moravy. Zjistil, že někteří z nich sdílejí stejný názor, což mu dodalo kuráž. „Fotbal má velký problém,“ tvrdí brumovský boss.

Jeho aktivita prý nebyla primárně namířena proti místopředsedovi FAČR Romanovi Berbrovi, s nímž se nikdy nebavil a osobně ho nezná. „Hlavním tématem by neměly být volby, kdo s kým, proti komu a o co. Musíme začít komunikovat a tvrdě pracovat. Zaráží mě, že se bojíme říct názor a někam fotbal posunout. Je nutné to odšpuntovat, jinak se nic nezmění a příště to může dopadnout podobně,“ vybízí k nápravě chyb.

„Je fakt, že Berbrova představa o fotbalu je asi diametrálně odlišná od té mojí. Je zřejmé, že má vliv na české delegáty. Jsem přesvědčený, že pro některé z nich byl přijatelný i Petr Fousek, ale drží linii, kterou nastavil Berbr,“ nepochybuje. „Nemyslím, že by mi to chtěl pan Berbr nějak vrátit. Neznáme se, ani na sebe nemáme spojení.“

Zástupce amatérského fotbalu věděl, že většinovou podporu nezíská a program valné hromady bude dodržen. Ovšem chtěl, aby jeho názor oficiálně zazněl a delegáti se k němu vyjádřili. „Reakcí není mnoho a jsou veskrze pozitivní,“ popisuje další dny.

Sám svůj výstup nepovažuje za nijak zásadní. Proto ho překvapilo, jak jeho krok vnímá okolí. Pro některé je Vilímek chrabrý hrdina, který se postavil zlu spojovanému s osobou Romana Berbra. Takto se však nevidí. Měl jen v plánu upozornit na tíživou situaci v tuzemském fotbale.

„Žádný zázračný kandidát nepřijde,“ upozorňuje delegáty. Je nutné na to jít jinak. Spoluprácí, otevřeným dialogem. „Místo oslavy fotbalu vidíme boj o moc,“ stěžuje si. Berbrův vliv například zaručuje, že za stávajícího rozdělení sil nemůže projít moravský kandidát. „Je to velmi málo pravděpodobné,“ souhlasí Vilímek.

Atmosféra uvnitř hnutí je podle něj nepřijatelná. Nekomunikaci mezi českou a moravskou komorou považuje za špatný jev, brzdící potřebné dohody. „Nikoho to nemůže bavit a nikdo normální se v tomto nemůže vyžívat,“ povzdechne si dlouholetý šéf Brumova.

„FAČR jako právnická osoba čelí obvinění z trestného činu a výkonný výbor je jeho statutárním orgánem,“ připomíná Vilímek kauzu Pelta. „Co když bude nedej bože obvinění rozšířeno na další členy výboru a my si 80 procent z nich zvolíme na další období? To by mělo fatálnější následky než odložení valné hromady.“