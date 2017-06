Janko chce se Spartou trofeje: V Česku je tvrdá liga, ale jsem připravený

V Praze byl Janko jen na otočku, smlouvu podepsal v den, kdy má rakouský národní tým volno. Třiatřicetiletý střelec, který přišel z Basileje jako volný hráč, stihl své nadšení z nového angažmá svěřit klubovému webu.

"Sparta je skvělý klub, největší v Čechách, s velkými ambicemi. Moc se těším na to, až se potkám se spoluhráči, a začneme pracovat na našem prvním cíli – na tom znovu přinést titul zpátky,“ vyhlásil Janko a dodal, že hledal hlavně klub, který chce vyhrávat trofeje.

Třiatřicetiletý útočník se v Basileji potkal s českými hráči Markem Suchým a Tomášem Vaclíkem, právě od druhého z nich prý o Spartě i české lize vyzvěděl dost. "Je to tvrdá liga, ale na to jsem připravený, umím si najít své místo mezi obránci. Myslím, že jsem připravený na to tady hrát," je přesvědčená nová sparťanská posila.

Marc Janko se s novými spoluhráči potká za dva týdny na začátku letní přípravy, už teď se ale těší na spolupráci s nimi i novým koučem Andreou Stramaccionim.

"Máme nového trenéra, odhodlaného vyhrát znovu titul, s jasnou vizí toho, jak hrát. Jsem přesvědčený o tom, že společně můžeme našich cílů dosáhnout,“ věřil Janko.