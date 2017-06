Kapitán Dněpru, kterého chce Slavia? Připomíná Horvátha, říká Laštůvka

Českému fanouškovi se Rotan představil v dvojzápase s Libercem ve 4. předkole Evropské ligy v sezoně 2012/2013. „Výborný na míči, všechno se točilo okolo něj,“ vzpomíná Jan Nezmar, tehdejší stoper severočeského týmu, dnes jeho sportovní ředitel. „Skvělý záložník,“ dodává s uznáním.

Na liberecké lavičce tehdy seděl Jaroslav Šilhavý, dnešní trenér „sešívaných“. Možná že už tehdy ho Rotan zaujal. Stejně jako turkmenský záložník Ruslan Mingazov, jehož si Šilhavý povšiml při soubojích Liberce se Skontem Riga a pak ho přivedl do Jablonce.

„Nevybavuju si, že by o něm tehdy nějak zvlášť mluvil,“ tvrdí Nezmar. „Ale vždycky je výhoda, když má trenér s novým hráčem nějaké osobní zkušenosti,“ upozorňuje.

Ukrajinský záložník si během bohaté a úspěšné kariéry vydobyl velké uznání, oceňuje se zejména jeho kopací technika a levačka. „Slavia může jeho zkušenosti v pohárových zápasech hodně využít,“ soudí Laštůvka. I on o zájmu českého mistra slyšel a je hodně zvědavý, jestli se přestup uskuteční. „Byla by to rozhodně posila,“ opakuje.

Na zahraničí se teď Slavia hodně zaměřuje. Objevily se zprávy, že se zajímá o Krzysztofa Maczyňského (Wisla Krakov) či Simona Tibblinga (Groningen), Tvrdík to však označil za nepravdivé spekulace. „S těmito hráči nikdo ze Slavie nejednal,“ opakuje.

Tématem podle něho není ani příchod Miloše Mata z NK Istra, ani Tomáše Necida, jenž naposledy působil v Legii Varšava. „Ve fázi průzkumu a analýzy trhu, kdy sledujeme desítky hráčů, jsme se o Necidovi bavili. Ve finální ani předfinální fázi ale nyní rozhodně nefiguruje,“ uvedl šéf Slavie.

