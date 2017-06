Sparta a Inter se dohodli na přestupu Biabianyho, píší v Itálii. Rozhodne hráč

Fotbalová Sparta se podle italských médií dohodla s Interem Milán na přestupu Jonathana Biabianyho. Devětadvacetiletý záložník se nyní musí rozhodnout, zda nabídku pražského celku, který do nové sezony povede italský trenér Andrea Stramaccioni, přijme.

Biabiany v Interu odstartoval kariéru, ale postupně zamířil na hostování v Chievu, Modeně a Parmě, kam posléze v roce 2010 přestoupil. Po roce se však vrátil do Milána, odkud ale vzápětí odešel do Sampdorie Janov. Ani tam však dlouho nevydržel a vrátil se do Parmy.

V červenci 2015 francouzský záložník zamířil jako volný hráč opět do Interu, se kterým podepsal čtyřletou smlouvu. Příliš se však neprosadil a v uplynulé sezoně odehrál za Nerazzurri pouhé čtyři zápasy - z toho jeden shodou okolností v Evropské lize proti Spartě.

Pro letenský celek by mohlo jít už o pátou posilu. Třetí tým ligové tabulky minulé sezony už získal také slovenského stopera Lukáše Štetinu z Dukly, srbského záložníka Vukadina Vukadinoviče ze Zlína, Bosňana Eldara Čiviče ze Slovácka a naposledy přivedl rakouského útočníka Marca Janka z Basileje.