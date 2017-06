Horváth se loučil s Plzní. Snad mi pan Šádek nechá nějaké lístky, usmíval se

Po vypjaté sezoně, kterou v Plzni dokončoval jako asistent po boku Zdeňka Bečky s důležitým slovem na mužstvo, se Pavel Horváth rozhodl pro změnu. Míří do druholigového Sokolova, kde se chce jako trenér zlepšovat a vyzkoušet si novou fázi své kariéry. „Věřím, že se do Plzně třeba ještě někdy vrátím,“ prohlásil v rozhovoru pro klubové stránky Viktorie.

Jak psal i deník Sport, po návratu Pavla Vrby do Plzně nebylo příliš pravděpodobné, že by u mužstva v příští sezoně zůstal i Pavel Horváth. Západočeská ikona se nakonec rozhodla zamířit do druholigového Sokolova, kde se Horváth dohodl na jednoletém kontraktu.

„Měl jsem nabídku zůstat ve Viktorce v takovém vzorci, jako tomu bylo na začátku sezony. Tedy jako asistent a k tomu bych měl juniorku. Bavil jsem se o tom s vedením klubu i Pavlem Vrbou a po celkovém zvážení jsem se rozhodl, že Sokolov pro mě bude správná volba,“ prozradil Horváth.

Proč nakonec kývl na nabídku ze severozápadu Čech a vyzkouší si trénovat druhou ligu? „Když jsem o nabídce Sokolova poprvé přemýšlel, nedovedl jsem si to moc představit. Po schůzce s lidmi z klubu a obhlédnutí podmínek jsem si spočítal plusy a mínusy. Teď vidím, že to pro mě může znamenat velké plus a posunutí v mojí začínající trenérské kariéře,“ objasnil muž, který v Plzni stál u všech klíčových úspěchů.

Pro fanoušky Viktorie je Horváth takřka nesmrtelnou ikonou, i v pozici asistenta se těšil nesmírné popularitě. Když příznivci děkovali mužstvu za druhé místo v nedávno skončené sezoně, Horváth patřil mezi ty, kterým se aplaudovalo nejvíc.

„Viktorka je pro mě srdcová záležitost. Zažil jsem tady spoustu fantastických chvil nejen jako hráč, ale i jako asistent trenéra. Pokud budu mít čas, určitě se na Viktorku budu jezdit dívat. Kdykoliv si vybavím moje spojení s Plzní, vzpomínám jen v dobrém,“ ujistil. „Pokud zbudou lístky, doufám, že mi pan Šádek (generální ředitel klubu) nějaké nechá a rád se přijedu podívat, o tom nelze pochybovat. Na spoustu zápasů tady budu a budu fandit tak, jako zbytek fanoušků,“ usmíval se.

V Sokolově už se na nového kouče, který jako kapitán dovedl Viktorii Plzeň ke třem ligovým titulům a zahrál si Ligu mistrů, nesmírně těší. „Od Pavla Horvátha očekáváme přínos v řízení tréninkového procesu, řízení týmu v utkáních a zejména přenesení jeho bohatých hráčských zkušeností z úspěšné kariéry aktivního hráče. K týmu se připojí na startu letní přípravy a hráčům bude představen ihned na prvním tréninku 15. června,“ prohlásil ředitel Baníku Sokolov Tomáš Provazník.

Horváth spolu se Zdeňkem Bečkou převzal plzeňské mužstvo na jaře po odvolání Romana Pivarníka, u kterého působil jako asistent a zároveň vedl juniorku. Do posledního kola s týmem bojoval o obhajobu ligového titulu, nakonec ale byla úspěšnější Slavia.

