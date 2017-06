Hromada se vážně zranil, Tvrdík přestup do Slavie potvrdil. Nic se nemění, říká

Tohle českého mistra nepotěší! Avizovaná druhá slávistická posila záložník Jakub Hromada ze Sampdorie Janov si kvůli zranění až 3 měsíce nezahraje. Slovenský reprezentant do 21 let si v pátečním utkání s Liptovským Hrádkem poranil koleno a čeká ho dlouhá pauza. „Všechno nasvědčovalo tomu, že to nebude nic vážného, ale bohužel, ten vaz je roztrhnutý. Je to obrovské zklamání,“ uvedl Hromada po vyšetření na magnetické rezonanci.

Slovenský záložník, který v uplynulé sezoně působil na hostování ze Sampdorie v Plzni, musel z přípravného utkání odstoupit již po půlhodině hry. Po tvrdém střetu se soupeřem, který mu zasáhl levou nohu, nemohl dál pokračovat.

Ačkoliv původní zprávy vypadaly nadějně, pozdější vyšetření přineslo krutý verdikt. Hromada by měl být kvůli roztrhnutému vazu mimo dva až tři měsíce. Přijde tak o EURO do 21 let v Polsku a Slavii, která si ho vyhlédla jako druhou letní posilu, nepomůže v předkolech Ligy mistrů.

„Je to obrovské zklamání. Pracoval jsem dva roky, abych mohl na EURO, a jeden nešťastný moment to změní,“ uvedl Hromada pro Slovenský fotbalový svaz. Ovlivní jeho zranění již avizovaný přestup do Slavie? „Řeší se to. Jsem v kontaktu s agentem i Slavií. Věřím, že se nic nezmění na jejím postoji a na mé budoucnosti,“ dodal slovenský záložník.

Že se na příchodu mládežnického reprezentanta Slovenska do Slavie nic nemění, potvrdil tradičně na svém Twitteru předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík. „Zranění bohužel k vrcholovému fotbalu patří. Na přestupu Jakuba Hromady se nic nemění. Jsme s hráči v dobrém i ve zlém. Vítej doma, Jakube,“ napsal.

O Hromadově překvapivém přestupu do Slavie informoval tento týden Tvrdík taktéž na svém profilu. V uplynulé sezoně 21letý fotbalista působil ve Viktorii Plzeň.

Poslední ligový zápas však odehrál na začátku dubna v Hradci Králové, poté ho noví trenéři Zdeněk Bečka a Pavel Horváth odstavili z týmu. Slovenskému záložníkovi, který v závěru sezony nechodil ani na lavičku, vypršelo hostování z italské Sampdorie a bylo evidentní, že Viktoria na něj opci neuplatní.



Předpokládalo se, že Hromada se vrátí do Itálie, jenže zareagovala Slavia. Hromada přišel do Plzně minulé léto na hostování s opcí ze Sampdorie Janov. Jako talentovaný, teprve dvacetiletý hráč, který chtěl získat herní praxi a upozornit na své kvality.