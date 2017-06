Baroš blízko návratu do Baníku? Jednáme intenzivně, potvrdil kouč

Už jste mluvil s Milanem Barošem o jeho případném návratu do Ostravy?

„Poslední týden se o tom s Milanem bavíme velmi intenzivně. Já bych si to, aby se vrátil a kariéru tady ukončil, moc přál. A určitě by si to přáli i fanoušci a vedení klubu. Teď záleží na jednání. Je to reálné, ale Milan, kterého teď čeká dovolená, to musí probrat s rodinou. Ta žije v Praze, on by byl v Ostravě, takže to není jednoduchý krok. Věřím, že to dobře dopadne.“

Už za trenéra Vlastimila Petržely se spekulovalo o tom, že by se Baroš do Baníku vrátil. Kouč tehdy ale odmítl variantu, že by Baroš právě z důvodu, o kterém jste mluvil, trénoval v Praze a v Ostravě by absolvoval jen tréninky před utkáním. Vy byste na takovou možnost přistoupil?

„Samozřejmě bych vyžadoval, aby v Ostravě trávil celý týden. Ale na určitých tréninkových úlevách jsme spolu domluveni. Sám jsem hrál fotbal na vrcholové úrovni docela dlouho a vím, že v určitém věku hráč nepotřebuje každodenní intenzivní zatížení. Naopak, jisté úlevy mu prospějí. Takže pokud to klapne a Milan přijde, bude s týmem v tréninkovém procesu a na konkrétní zátěži se budeme domlouvat.“

Řada ligových týmů už své kádry posílila, vy jste se v minulém týdnu vrátil z dovolené. Teď jste teprve podepsal smlouvu, na posily Baník stále čeká. Neztratili jste už příliš mnoho času?

„Neřekl bych. I když jsem byl na dovolené, byl jsem v dennodenním kontaktu se sportovním ředitelem Dušanem Vrtěm i s majitelem klubu panem Brabcem. A rozhodně jsme na nic nečekali. Naopak. Na posilách se intenzivně pracuje. To, že zatím žádné jméno není veřejně známo, na tom nic nemění. Je jen otázkou času, kdy se to změní a klub konkrétní jména oznámí.“

O kolik hráčů chcete kádr Baníku posílit?

„Řekl bych, že až o pět.“

Z jakého zdroje? Z tuzemské ligy?

„Také. Kromě toho budeme zkoušet i zahraniční hráče.“

Dá se obecně charakterizovat, jaké hráče Baník shání? Jsou to konečně hráči, kteří patří mezi tuzemskou elitu? Nebo se v tomto ohledu v Ostravě stále ještě nic nezměnilo a Baník bude hledat mezi lacinějšími hráči?

„Chci, aby minimálně dva hráči, kteří přijdou, splňovali opravdu vysoká kritéria. Ostatně s takovými taky jednáme. Jsou to hráči, o něž je v lize zájem. Tak to lze asi nejpřesněji charakterizovat. Samozřejmě nejsme klub jako Slavia, která je schopna získat ty úplně top hráče z naší ligy, ale máme zájem o prověřené kvalitní fotbalisty.“

Celý obsáhlý rozhovor s Radimem Kučerou přinese úterní vydání deníku Sport

Baník potvrdil Kučeru! Nový kouč odmítl dva další kluby z první ligy