Masér Stránský končí ve Spartě! Miláček fanoušků tam působil 21 let

Italský trenér Andrea Stramaccioni už na Spartě úřaduje a pomalu vychází najevo, kdo s ním už spolupracovat nebude. Výpověď dostal celý dosavadní realizační tým a záleží pouze na novém trenérovi, koho si mezi svými spolupracovníky nechá. Týkat se to však nebude oblíbeného maséra Tomáše Stránského, který na Spartě působil 21 let. Srdce fanoušků si získal zejména díky svým divokým děkovačkám po utkáních, svou láskou ke klubu se vůbec netajil. Jeho odchod berou fanoušci nelibě, ale někteří ho chápou jako logický krok.

Změna je život, ale tahle sparťanské fanoušky hodně bolí. Na Letné po příchodu nového trenéra rozdávali výpovědi členům realizačního týmu s tím, že někteří z nich ve Spartě setrvají. Mezi vyvolenými však není masér Tomáš Stránský, hrdý sparťan a dirigent pozápasových oslav s fanoušky.

Na Letné sloužil dlouhých 21 let, ale v další sezoně už bude Spartě fandit pouze jako fanoušek. Na sociálních sítích už se proti krokům Sparty ohrazují fanoušci, kterým se vyhazov srdcaře nelíbí. Najdou se ale tací, kteří krok vedení chápou.

A kdo by měl zůstat? Podle informací iSport.cz se jedná o čtyři muže - Radoslava Kováče, Miroslava Baranka, kondičního trenéra Tomáše Malého a trenéra brankářů Daniela Zítku. Toho by měl doplnit další trenér z Itálie a další Stramaccioniho krajané by ho měli následovat.

„Společně jsme se rozhodli pro mix. Samozřejmě, mám svůj tým, který potřebuji pro to, abychom mohli pracovat na naší filozofii. Vím ale moc dobře, jak důležité je mít českého člena v realizačním týmu, na tom jsme se shodli a zvolíme tu pravou kombinaci. Klub jsem požádal o asistenta, vedoucího týmu a další pozice,“ řekl pro klubový web samotný trenér Andrea Stramaccioni.