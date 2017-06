Bundesliga mě láká, řekl Pavlenka. Doufá, že se domluví se Slavií

O tom, že bude o hráče mistrovské Slavie zájem, nebylo pochyb. Dalším do řady je tentokrát brankář Jiří Pavlenka, o kterého se už oficiálně zajímá minimálně jeden celek z německé nejvyšší soutěže. Šéf sešívaných Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu potvrdil zájem z Brém.

Vše ale naráží na jeden podstatný zádrhel - Slavia se na odchod příliš netváří. To ve stejném příspěvku Jaroslav Tvrdík potvrdil, když řekl, že nabídku na zhruba dva miliony eur (52 milionů korun) klub nepřijme a svého brankáře nepustí.

Krok klubu je pochopitelný, ale samotný Jiří Pavlenka ještě pomyšlení na Německo nevzdal. „Bundesliga patří mezi top ligy. Pro mě je to velká možnost se v kariéře posunout a lákalo by mě to. Rozhodující slovo ale bude na Slavii. Doufám, že se nějak domluvíme. Během tohoto týdne by mělo být jasno,“ řekl na charitativním utkání v Chomutově.

V německém klubu by se mohl sejít se dvěma Čechy. Ve Werderu má silnou pozici obránce Theodor Gebre Selassie a cenné zkušenosti by mohl Pavlenkovi předávat Jaroslav Drobný. Pokud by ale sešívaní přece jen k dalšímu jednání přistoupili, osmý tým uplynulé sezony by musel svou nabídku nejspíš zvýšit.

Pražané by pak museli najít parťáka k Přemyslu Kovářovi. Slavia by mohla případně do transferu zahrnout právě Jaroslava Drobného, ale je otázkou, jak by se zkušenému brankáři do Česka chtělo. Dalším zkušeným adeptem by mohl být Jan Laštůvka z Karviné.

Tak či onak, Slavia chce jít do Ligy mistrů se zkušeným a kvalitním brankářem. Ať už to bude Jiří Pavlenka, nebo někdo jiný.

