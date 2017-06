Střelec Dukly Olayinka se vrací do Gentu. Chce zůstat, zní z Julisky

Byla to moc vydařená posila. Nigerijský útočník Peter Olayinka vstřelil v dresu Dukly šest gólů. Stal se výraznou postavou mužstva, svou technickou hrou i rychlýma nohama uchvátil fanoušky. Jenže byl jen zapůjčen na hostování a musí se vrátit do belgického Gentu. „Jednáme, aby mohl u nás zůstat. I Peter by chtěl, mluvili jsme s ním, ale ví, že rozhodne jeho zaměstnavatel,“ odhaluje složitou pozici sportovní ředitel Günter Bittengel.