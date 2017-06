Šádek nevyloučil návrat Ďuriše a mluvil o Čermákovi: Líbí se i Vrbovi

Zatímco v kancelářích na Spartě a Slavii létají milionové sumy v eurech, ve Viktorii Plzeň je v rámci letních přestupů poměrně klid. Vedení klubu trenérovi Vrbovi zatím přivedlo tři hráče (Kolář, Živulič, Řezníček), další masivní posílení už nechystá. „Udělali jsme přesně to, co jsme udělat chtěli,“ tvrdí generální ředitel Adolf Šádek. Co řekl na začátku přípravy českého vicemistra?

O pohybech v kádru

„Vypadáme, že jsme neaktivní, ale udělali jsme přesně to, co jsme udělat chtěli. Trenér při podpisu smlouvy avizoval, že nechce mít kádr v takovém počtu, který jsme měli v minulé sezoně. To znamená, že s příchody tří hráčů, nás bude čekat zúžení kádru. Nemáme nutkavou potřebu se pouštět do něčeho jen proto, že jsou aktivní jinde. Tam ta potřeba asi je, proto to dělají. Hotoví ještě nejsme, ale není to fakt nic převratného. Není to tak, že by mělo přijít šest hráčů a čtyři ven, touhle cestou asi nepůjdeme. Jmenovitě vám ale neřeknu vůbec nic.“

O Michaelu Krmenčíkovi

„V kuolárech se spekuluje, že by mohl odejít. Dokud ale k nám neodrazí nic oficiálně, o ničem se nebavíme. Spíš to bylo ve smyslu, že by se mohlo stát, že by nabídka mohla přijít po sezoně. Jeho agent, avizoval v zimě, že se o něj zajímají kluby z Anglie a jiných zemí, což nebylo zrovna moc šťastné. Ale opakuji, k nám nic oficiálně nedorazilo, pro mě je to takové, že jedna paní povídala. Chceme na to být připravení, kdyby náhodou něco takového nastalo, abychom nezačali improvizovat. Proto přišel Kuba Řezníček.“

O Michalu Ďurišovi

„Orenburg spadl do druhé ligy, nastavuje si vlastní novou filozofii. V nižší ruské soutěži můžou hrát jen dva cizinci, to je trochu problém. Michal má teď dovolenou, my jsme na jeho pozici kvalitně obsazení. Není to o tom, že bychom na něm pracovali, zároveň ale netvrdím, že by přijít nemohl.“

O Andreasi Ivanschitzovi

„Andy je pro mě vzorový příklad profesionálního fotbalisty, tak je třeba k němu přistupovat a zacházet s ním. Určitě to není o tom, že by se mu dostalo neprofesionálního chování ze strany klubu. Ivanschitz je vzorový příklad, jak má vypadat profesionální sportovec a fotbalista ve svém věku. Jak vystupováním, tréninkem a všemi dalšími aspekty.“

O Aleši Čermákovi

„Je to zajímavý hráč, kapitán jednadvacítky. Můžu říct, že je u nás na seznamu hráčů, kteří by byli případně zajímaví i s ohledem na svou perspektivu, na věk a na to, co Aleš umí. Nechal bych to otevřené. Trenérovi se líbí, mně taky. Ale nechal bych to na nejbližší dny.“

O napětí v kabině kvůli zužování kádru

„Hráči jsou pomalejší, než jim to docvakne. Je dobře, že si všichni myslí, že tady zůstanou. Teď budou muset trenérovi dokázat, že sem patří. Nervózní určitě nejsou, byl jsem u nich před tréninkem i po tréninku. Z jejich nervozity jsme osvobození, nebo minimálně není vidět.“