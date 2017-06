Holoubek o práci s mládeží: Soupeřem je jen Slavia. Chybí mi adrenalin z áčka

Trénoval sparťanský dorost do 19 let, stal se asistentem Zdeňka Ščasného u áčka, poté přímo hlavním koučem a nakonec se opět vrátil k mládeži na Strahov, kde s týmem do 16 let oslavil titul. David Holoubek prožil sezonu jako na horské dráze. Zažil pocity velké euforie, ale také musel přijmout kruté porážky. „Byl to velmi dynamický rok,“ bilancuje 37letý trenér v rozhovoru pro klubový web Sparty.

Progresivní trenér má za sebou unikátní sezonu. Během ní mu rukama prošly tři týmy. Nejdříve začínal Holoubek s výběrem do 19 let, stal se asistentem hlavního trenéra Sparty Zdeňka Ščasného a po jeho konci se sám ujal kormidla.

Mdlou Spartu okamžitě probudil - senzačně na Letné porazil italský Inter a překvapivě vyzrál i na Southampton, který Pražany v prvním zápase přejel. Byl z toho postup do jarních bojů Evropské ligy.

Na jaře ve spolupráci se sportovním ředitelem Tomášem Požárem, jenž mladého kouče bez licence zaštitoval, však Holoubkovo kouzlo přestalo fungovat. Z pozice trenéra byl v březnu odvolán a posléze se znovu vrátil k mládeži na Strahov. S výběrem do 16 let nakonec oslavil ligový titul.

„Byla to horská dráha, která valila strašnou rychlostí. Teď se to u šestnáctky malinko zklidnilo. Byl to pro mě velmi dynamický rok,“ uvedl 37letý trenér v rozhovoru pro klubový web, ve kterém porovnával rozdíly mezi prací s mládeží a seniorským týmem.

„Trochu tam chybí ta atmosféra. To myslím v tom smyslu, že jsou naši hráči tak šikovní, že jsou schopni porazit každého. Chybí mi tam ten adrenalin, kdy zápas zlomíš v poslední minutě – třeba jako se nám povedlo nedávno na Slavii, to pro mě byl úžasný zápas,“ snažil se přiblížit hlavní rozdíly.

„Velmi často vyhráváš a konfrontuješ se v podstatě jen se Slavií, což je jediný zápas, u kterého pořádně nevíš, jak dopadne. Jinak chodíš na zápasy a víš, že vyhrajete. Právě tenhle adrenalin mi u šestnáctky trochu chybí,“ uvedl Holoubek, který si na jaře dodělával profi licenci a nyní už může plnohodnotně vést prvoligový klub.

Kde bude rodák z Humpolce trénovat v příští sezoně? Jisté je, že to bude ve Spartě. „Zatím nemám nikam namířeno, zůstávám tady a je otázka, který tým dostanu,“ řekl o své budoucnosti.

Divoké sezony, kdy byl na podzim sparťanskými fanoušky oslavován a následně byl na jaře po špatných výsledcích z Letné odejit, nelituje. „Byla to pro mě škola nejen po fotbalové, ale i lidské stránce. To na nic nenarážím, samozřejmě se to totiž netýká pouze áčka, ale i známých, kamarádů, devatenáctky a všeho okolo,“ dodal.