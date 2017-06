Lavička chce na EURO hrát i za Čermáka: O sestavě mám zhruba jasno

Ještě předtím, než ve čtvrtek s výpravou zamířil na turnaj do Polska, promluvil Vítězslav Lavička o ambicích českého týmu. Trenér úspěšné jednadvacítky neskrývá, že na EURO chce udělat úspěch, což znamená minimálně postoupit z těžké skupiny (Německo, Itálie, Dánsko). „Nechceme být v Polsku jen do počtu,“ burcuje 54letý kouč.

Mrzí vás absence kapitána Aleše Čermáka, který před turnajem boural s alkoholem v krvi?

„Je to zásadní a velmi nepříjemná věc. Bereme to jako skutečnost, svým způsobem budeme v Polsku hrát i za něj. Byl to kapitán mužstva, je to zásadní komplikace a citelná změna. Věřím, že si s tím poradíme.“

Co od turnaje v Polsku očekáváte?

„Rozhodně se chceme pokusit o postup ze skupiny. Dáváme si postupné cíle, tím hlavním je už to, že jsme se dokázali přes těžkou skupinu v kvalifikaci do této společnosti na EURO dostat. Nechceme být v Polsku jen do počtu, budeme chtít navázat na výkony a výsledky, které jsme předváděli v kvalifikaci.“

Jak jsou na tom hráči po zdravotní stránce?

„Byli jsme v kontaktu s hráči i lékařským týmem áčka. Největší problém byl u Jakuba Jankta, který měl šrámy z víkendového zápasu áčka v Norsku. Od lékařů i Jakuba jsem dostal zprávu, že by měl být připravený do prvního tréninku.“

Těší vás, že máte k dispozici uzdraveného Antonína Baráka?

„Je to pro všechny rozhodně dobrá zpráva. Tonda Barák měl na soustředění v Rakousku svůj program, jeho stav se rapidně zlepšuje.“

Už máte jasno o základní sestavě?

„Jsou tam malé otazníky, které jsem vzpomínal. (zdravotní stav některých hráčů) Ale zhruba jasno mám.“

Budete na závěrečném turnaji pokračovat v útočném stylu hry, který vás zdobil v kvalifikaci?

„Nechceme ustupovat od způsobu hry ani od rozestavení z kvalifikace, které nám přineslo úspěch. Budeme reagovat detaily směrem k soupeřům, ale nic zásadního měnit nebudeme.“

Takže odmítáte defenzivní styl, se kterým před rokem vstoupilo do dospělého EURO Česko proti Španělsku a prohrálo 0:1?

„Tam chybělo pár minut do konce zápasu a možná jsme bodovali, nechci to moc soudit. Je jasné, že v neděli proti Německu a i proti ostatním soupeřům ve skupině se můžeme dostat pod tlak. Soupeři mají nespornou kvalitu, přijdou pasáže zápasu, kdy nás zatlačí na vlastní polovinu. Ale pokud budeme v hlubším bloku, budeme vyžadovat aktivní obranu a pořád hru soupeři znepříjemňovat.“

Je hlavním úkolem trenéra mužstvo na turnaj psychicky nabudit, když jsou hráči po náročné sezoně dobití?

„Je to důležité. Vnímáme, že kluci měli náročnou sezonu, jsem moc rád, že se nám povedl tréninkový kemp v rakouském Kaprunu. Dobře jsme potrénovali, sladili herní návyky, sehráli dva dobré přípravné zápasy a kluci zregenerovali.“

Stihl jste během krátkého volna v Praze vypnout?

„Podařilo se. Několik dní volna po Kaprunu přišlo vhod. Trenérskému kolegovi a kamarádovi Martinu Svědíkovi jsem byl v sobotu na svatbě, to bylo velmi příjemné zpestření. Myslím, že i kluci si to užili a těch pár dnů volna přivítali.“

Budete hráčům zdůrazňovat, aby nehráli příliš individualisticky s cílem se prodat, ale hlavně drželi týmové pojetí?

„Je to jeden z důležitých faktorů, který mám v úmyslu hráčům připomenout. Každý hraje o své jméno, ale nejpodstatnější bude dosáhnout toho skrze týmový výkon.“

Pravděpodobná sestava Česka Zima - Matějů, Lüftner, Simič, Havel - Trávník, Souček - Černý, Barák, Jankto - Schick.

