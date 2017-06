FAČR neměla peníze na Listkiewicze. Berbr domluvil, že ho zaplatí Fortuna

Čtyři tisíce sedm set euro měsíčně, na koruny přibližně 120 tisíc, k tomu byt a služební automobil. Taková byla v minulé sezoně cena polského šéfa českých sudích Michala Listkiewicze. Napříště ji pokryje sponzor asociace, sázková kancelář Fortuna.

„Mělo by to tak být,“ potvrdil Roman Berbr pro Sport. „S Fortunou jsem včera osobně jednal.“ Pokud měl Listkiewicz ve funkci zůstat, bylo takové řešení nezbytné. „Pan Listkiewicz tady dosud pobíral 4700 euro měsíčně, k tomu byt, navíc tu má asistenta, který pobírá patnáct set euro měsíčně. V době, kdy všechna oddělení na asociaci musí zkrátit své rozpočty o osmnáct procent, jsme mu napsali, že mu nebudeme nic vyplácet, protože na to nemáme,“ vysvětlil Berbr.

Kluby jako takové nemohly náklady hradit, to by bylo proti pravidlům UEFA. Vstup Fortuny je legitimní. „Proti tomu UEFA může jenom těžko něco namítat,“ prohlásil český místopředseda.

Fortuně na svém Twitteru poděkoval slávistický boss Jaroslav Tvrdík. „Děkuji Markovi Dospivovi a Pentě za jejich razantní vstup do českého fotbalu. Fortuna uhradí náklady spojené s předsedou komise rozhodčích,“ napsal.