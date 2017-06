FAČR neměla peníze na Listkiewicze, Fortuna přispěje. Bere 120 tisíc

Čtyři tisíce sedm set euro měsíčně, na koruny přibližně 120 tisíc, k tomu byt a služební automobil. Taková byla v minulé sezoně cena polského šéfa českých sudích Michala Listkiewicze. Napříště ji asociaci pomůže pokrýt sázková kancelář Fortuna.

K dohodě došlo postupně na třech jednáních. Nejprve ve čtvrtek jednal se zástupci sázkovky místopředseda Roman Berbr, ještě tentýž den ho vystřídali Martin Malík, předseda STES, a Dušan Svoboda, šéf ligy.

V pátek došlo k finální dohodě, kde zmíněnou dvojici doplnili generální sekretář Rudolf Řepka, místopředseda asociace Zdeněk Zlámal a slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Ten dohodu, která však ještě čeká na jednání s Listkiewiczem, propálil na svém Twitteru.

„Děkuji Markovi Dospivovi a Pentě za jejich razantní vstup do českého fotbalu. Fortuna uhradí náklady spojené s předsedou komise rozhodčích,“ napsal.

Samotná sázkovka věc komentuje opatrně. „Jednoznačně usilujeme o to, aby v celém fotbale vládla transparentnost a férovost a v tomto duchu podporujeme nezávislost komise rozhodčích, která v posledním roce odvedla velký kus práce,“ sdělila mluvčí kanceláře Petr Šrain.

Berbr však věc pro Sport potvrdil. „Mělo by to tak být,“ řekl. Pokud měl Listkiewicz ve funkci zůstat, bylo takové řešení téměř nutné. „Pan Listkiewicz tady dosud pobíral 4700 euro měsíčně, k tomu byt, navíc tu má asistenta, který pobírá patnáct set euro měsíčně. V době, kdy všechna oddělení na asociaci musí zkrátit své rozpočty o osmnáct procent, jsme mu už dříve napsali, že mu nebudeme nic vyplácet, protože na to nemáme,“ vysvětlil Berbr.

Záležitost se ovšem nakonec pohnula a polský odborník, pokud bude souhlasit, může v čele komise rozhodčích pokračovat. Druhá strana ovšem patrně očekává, že bude souhlasit se snížením svého platu. Sám Listkiewicz s tím prý souhlasí.

Jestliže dojde k dohodě, šéfa sudích musí schválit výkonný výbor na svém zasedání 27. června. Další věcí k řešení bude složení samotné komise a především pak případné změny na listině sudích. Ta stávající prý navrhuje udělat na ní průvan.