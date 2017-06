Fillo chce do Zlína: Už jsem dal pokyn agentovi. Teplice posílí Rezek

Martin Fillo doufá, že mu Teplice umožní odejít do Zlína, se kterým by si zahrál v základní skupině Evropské ligy. Severočeský celek však zatím žádnou konkrétní nabídku na svého nejlepšího hráče z uplynulého ročníku nedostal. Co je jisté, že pátý tým poslední sezony posílí Jan Rezek, který v Teplicích před sedmnácti lety startoval profesionální kariéru.

Jednatřicetiletý Fillo má za sebou povedenou sezonu, po které byl zvolen třetím nejlepším hráčem nejvyšší soutěže a také nejlepším záložníkem. "Po sezoně jsem si sednul s agentem panem Zíkou, který mě informoval o nabídce Zlína. Já si to nechal projít hlavou a dal jsem mu svolení, aby začal jednat," řekl novinářům Fillo.

Podle teplického vedení však zatím na bývalého hráče Plzně, Mladé Boleslavi nebo Stavangeru žádná nabídka ze Zlína nedorazila. "Mluvil jsem s trenérem, sportovním ředitelem i majitelem. Svůj názor jsem jim řekl a jak to vezmou, to už je na nich," prohlásil Fillo.

K odchodu by mu mohl pomoci i fakt, že za rok mu končí smlouva a do Teplic před dvěma lety přišel zadarmo. "Uvidíme, jestli mě pustí. Příští rok mi končí smlouva, přišel jsem zadarmo, takže jestli za mě získají nějaké peníze, tak by to pro ně bylo dobré," myslí si Fillo.

Netají se tím, že největší motivací k přestupu je pro něj postup Zlína rovnou do základní skupiny Evropské ligy. Naopak Teplicím unikla účast v předkole o jediný bod. "Je obrovský rozdíl, když postoupíte do předkola a musíte vyřadit dva tři soupeře. V základní skupině je šance se ukázat, máte šest zápasů, které budou obrovsky sledované," uvedl.

Přestože angažmá ve Zlíně trojnásobného českého reprezentanta láká, žádnou lhůtu, dokdy by chtěl mít o budoucnosti jasno, si nestanovil. "Zase tak to neberu. Budu poctivě trénovat, budu se připravovat a uvidíme, jak to dopadne," prohlásil Fillo.

Zlín - Teplice: Závar před bránou Zlína zakončil Fillo přesně, 0:1

Rezek se vrací do Teplic

Před sedmnácti lety odstartoval záložník Jan Rezek v Teplicích profesionální kariéru a teď to vypadá, že ji tam také zakončí. Pětatřicetiletý bývalý fotbalový reprezentant se zapojil do přípravy severočeského celku, který jedná o jeho příchodu z Příbrami.

"Po konci sezony mi zavolal trenér Šmejkal a Kuba Dovalil (sportovní ředitel), jestli bych měl zájem jít do Teplic," řekl novinářům Rezek. "Samozřejmě jsem řekl, že ano, protože jsem tady vyrostl a dostal šanci poprvé si zahrát v lize. Kruh se uzavřel a já jsem nadšený, že jsem šanci vrátit se do Teplic dostal," dodal.

Rezek počítá s tím, že do Teplic přišel mimo jiné proto, aby jako lídr nahradil kapitána Štěpána Vachouška, který ukončil kariéru. "Tuhle roli jsem plnil poslední roky na Kypru nebo v Příbrami. Je to tím, že jsem už patřil k těm nejstarším, tomu se nevyhnete a jsem na to připravený," uvedl.

O roli na hřišti se s trenérem ještě nebavil. Mimo jiné i proto, že přestup zatím není uzavřený. "Ještě bude dost času s trenérem posedět a probrat to. Já během kariéry hrál na všech postech v záloze, takže můžu naskočit všude. Nejlíp se ale cítím na podhrotu a levé záloze," dodal.

Jablonec - Příbram: Rezek propálil Hrubého i podruhé, Příbram vede 4:2

Zájem Teplic bral Rezek i jako ocenění práce v minulé sezoně, přestože se mu nepovedlo pro Příbram udržet první ligu. "To, že jsme spadli, jde za náma staršíma klukama. Za mnou, Martinem Jiránkem a dalšími, se kterými jsme táhli kabinu," přidal. "V Teplicích asi vědí, proč mě chtějí, a já se budu snažit, abych jim to vrátil na hřišti," prohlásil.

Proto by rád postoupil s klubem do pohárů, které severočeskému celku v uplynulé sezoně utekly o jediný bod. Rezek je navíc pamětníkem památného teplického vystoupení v Poháru UEFA v sezoně 2003/04, kdy Severočeši vyřadili Kaiserslautern i Feyenoord Rotterdam a vypadli až s Celticem Glasgow. "Bylo by krásné zase postoupit do poháru, ale radši o tom nebudu mluvit moc nahlas," uvedl Rezek.