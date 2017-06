Velký návrat legendy! Baroš se rozhodl pro Baník, Liberec má smůlu

Jedna z velkých otázek tohoto léta je zodpovězena. Milan Baroš se podle informací redakce iSport.cz rozhodl pro návrat do Baníku Ostrava, takže Liberec, kde pětatřicetiletý útočník působil v minulé sezoně, si bude muset najít nového lídra.

Zatím to není oficiální, žádná ze stran to ještě nepotvrdila, nicméně informace redakce iSport.cz mluví jasně – Milan Baroš se potřetí vrací do Baníku Ostrava.

„Je to tak, Milan dal po dlouhém zvažování přednost Baníku před Libercem, kde o jeho pokračování hodně stáli,“ řekl redakci iSport.cz zdroj z hráčova okolí.

Jelikož Baroš žije se svou rodinou v Praze a nemíní se do Ostravy stěhovat, je ve hře varianta, že by se přes týden připravoval s druholigovou Viktorií Žižkov a k týmu Baníku by se připojil až na předzápasový trénink a utkání. Tuto možnost však už nový trenér Radim Kučera v deníku Sport rázně odmítl.