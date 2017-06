Berbr o komisi rozhodčích: Měl by ji řídit Čech, ale ctím dohody

Komise rozhodčích byla závislá na klubech. Odhalila to prý pravidelná kontrola UEFA, která hrozí odebráním příspěvku ve výši sto tisíc eur. O sudích, své pověsti i spolupráci s StB mluví Roman Berbr v rozhovoru pro deník Sport.

Michala Listkiewicze si na místě předsedy českých rozhodčích obecně nepřejete. Proč?

„Protože si myslím, že to má řídit Čech.“

To je jediný důvod? I Miroslav Pelta říkal, že mezi vámi v téhle věci bylo velké pnutí.

„Je samozřejmé, že komisi rozhodčích spojovali se mnou, protože ji čtyři roky vedla Dáša. Ta se mimochodem před týdnem stala místopředsedkyní komise rozhodčích UEFA, což je famózní diplomatický úspěch. Já jsem ji tlačil, aby komisi opustila, už rok před tím, než ji opravdu opustila. Na půl roku přišel Míra Tulinger, staly se věci, které se staly... Já jsem to byl, kdo šel za Mírou Peltou. Říkal jsem mu: Já se potřebuju dostat úplně pryč od komise rozhodčích. Za rok budou volby a já potřebuju, aby mi česká komora věřila. Ne aby si mysleli, že ovlivňuju Spartu, Plzeň, Slavii, Slovácko... Míra řekl: Já někoho najdu, ty se mi do toho nemotej. A tak si postavil komisi - je, jaká je. Ale žádné pnutí mezi námi nebylo. Já pouze říkám, že to má řídit Čech.“

Máte pro to nějaký důvod?

„Mám, ale ten se nedá ventilovat. (směje se) Pro mě je problém, že Listkiewicze nechtějí doma, a my ho chceme. Kdyby byl famózní, chtěli by ho doma.“

Přesto minulý čtvrtek, v roli jakéhosi úřadujícího předsedy, jste pomáhal shánět sponzora na jeho plat. Proč?

„Protože dohoda s Ligovou fotbalovou asociací (LFA) byla, že dostane šanci na dva roky.“

A vy to ctíte, ačkoli s tím nesouhlasíte.

„Tak. Já ctím dohody. Jo.“

Probíhalo ještě před Fortunou nějaké jednání mezi vámi a Dušanem Svobodou, šéfem LFA?

„Ano. Mluvil jsem se Svobodou a dohodli jsme se, že Listkiewiczově komisi prodloužíme mandát o jeden rok. Pak probíhala jednání s Fortunou. Ve čtvrtek já, pak pánové Zlámal, Tvrdík, Svoboda, Řepka. Řešit se to muselo, protože všechna oddělení musejí stáhnout svoje rozpočty o osmnáct procent, takže se muselo sáhnout i do ekonomiky komise rozhodčích. Pan Listkiewicz tady má ještě jednoho Poláka, vůbec nevím, jak se jmenuje, který pobírá tisíc pět set eur, pan Listkiewicz čtyři tisíce sedm set. Tudíž nás stojí šest tisíc dvě stě měsíčně. Pak něco na byt pana Listkiewicze... My jsme mu proto napsali, že mu tyhle věci nebudeme vyplácet, protože na to nemáme. Necháme mu pouze auto a CCS, uděláme to tak, jak to je na FIFA. Tam musíte mít svoje auto, svůj benzin, svůj byt...“

Nenapadalo vás v téhle situaci, kdy s Listkiewiczem vnitřně nesouhlasíte, řídíte asociaci, a navíc tu je potíž s výší jeho platu, že to povedete směrem k ukončení spolupráce?

„Ne, já to tímto směrem vést nemůžu a ani se do toho nemůžu nechat zatáhnout. Zase by celý národ stál proti mně, že jsem něco zpunktoval. Tak ať to drží, jak to je.“

Myslíte, že za rok by to zase měl vést český předseda?

„Já si to myslím. Na sto procent. Já už bych teď dal nejraději Petra Mlsnu (současný místopředseda komise)...“

...i přesto, že na valné hromadě kopal za opačný tábor, profesionální kluby ho proti nominovaly jako kandidáta na místopředsedu za Čechy?

„To je jedno. Mě dokonce mrzí, že nedošlo k té volbě... Ale s komisí to za ten rok bude tak, že podle rámcové smlouvy budeme jednat mezi výkonnými výbory FAČR a LFA. A tam musí dojít ke shodě. Pak si musíme skutečně vážně říct, co je pro nás mezinárodně správně. Teď to bereme vnitřně. Bojují spolu Sparta, Slavia a Plzeň, mele se to mezi nimi... Ale komise rozhodčích má i mezinárodní charakter. Ten my dneska pomíjíme. Teď čekáme na dopis z UEFA, protože tady byla kontrola. Bohužel nám tam podle prvních informací hrozí, že nám za práci komise rozhodčích vezmou sto tisíc eur.“

Český fotbal je bez šéfa, fotbalové asociaci kvůli dvoukomorovému systému hrozí problémy od UEFA, po kauze Miroslava Pelty jsou v ohrožení finanční toky… V téhle situaci fakticky vládne fotbalovému hnutí kontroverzní funkcionář Roman Berbr. Ve velkém rozhovoru pro deník Sport ovšem tvrdí, že poté, co si najde nástupce, chce svou funkci opustit.

Za co?

„Počkáme na ten dopis, co tam bude.“ (usmívá se)

Takže komise nějak pochybila?

„My komisi děláme jen tím způsobem, koho nasadí do kterého zápasu na ligu. Jenže ona má práci i směrem ke vzdělávání, mezinárodní práci... Tam jsou věci, které byla UEFA zkontrolovat - a teď čekáme na ten dopis.“

Vadí třeba, že se nikdo z komise neúčastní programu UEFA RAP, který vzdělává rozhodčí?

„Třeba. Ale to jsou maličkosti. Problém je, že z té kontroly se evidentně ukázalo, že komise je závislá na klubech. To je ten problém. A Berbrovi je to úplně jedno. Pro mě je teď komise problém číslo třicet šest. Pro kluby sice number one, ale já potřebuju zajistit, aby tady na asociaci fungovali lidi, aby si z toho nedělali socialismus.“

Komise je závislá na klubech, říkáte. Naznačujete, že konkrétní kluby platí konkrétní osoby v komisi rozhodčích?

„To neříkám. Vezměte to logicky. Co zajímá klub? Když budete mít v komisi svého člověka, bude vás zajímat to, abyste se dozvěděli o dva dny dřív, kdo vám to píská. Nebo mu nadiktujete, koho byste chtěl. Ve finále se stejně trefíte do dvou jmen, to je všechno. Přitom dneska ti kluci nedělají nic takového, že by šli a propíchli soupeři kopím záda. Chybovost je stejná, jako bývala, nic se nemění. Děláme z toho zbytečně tyjátr.“

Vy jste u kontroly UEFA byl, nebo znáte její průběh přes Dagmar Damkovou?

„Ne. Bylo tam nějakých patnáct lidí. Brali si jednoho po druhém, vyslýchali je - Listkiewicze, členy komise, rozhodčí. Na to byl vyčleněný nějaký Řek, který to vedl. Bude to trošku složitější. A má to i mezinárodní dosah.“

Byla to běžná kontrola, nebo přišla po nějakém podnětu?

„Je to běžná kontrola, která se dělá, protože vám UEFA dává ročně sto tisíc eur na to, abyste pracoval. A já se teď bojím, že o ně přijdu.“

Mluvíte o pochybení komise, přitom jaro proběhlo bez skandálů, nic velkého se neřešilo. Jak to vnímáte?

„To, že se nedělo nic velkého, děláte vy. Buď o tom píšete, nebo o tom nepíšete. Já bych na jakoukoli komisi rozhodčích mohl napsat disertační práci. Ale nebudu o tom mluvit, protože nechci.“

Podle vás se tato sezona nevymykala směrem k lepšímu?

„Ne, je to úplně stejný. Chybovost je stejná.“

Co zápasy Plzně v předchozích sezonách, o kterých se mluvilo jako o podezřelých, například kvůli počtu penalt v její prospěch? Nebo v minulé sezoně zmatky Tomáše Kocourka v zápase Dukla-Sparta, který sparťanům zachoval šanci na titul?

„Teď byla velká chyba v zápase Slavia-Sparta. Sparta se popravila penaltou. Ale to k tomu patří, je to normální. Ať kluby nevyšilují. Anebo dejte všude videa a bude to jako v hokeji - a je to.“

Necítíte, že poklesla tendenčnost chyb?

„Ne. Vy si myslíte, že dřív se rozhodovalo tendenčně?“

Leckdy to tak vypadalo. Třeba v případě té Plzně.

„Když to napíšete, tak to tak je. A když to nenapíšete, tak to tak není. Vypadalo...“

Ano, vypadalo. Jinak to bez důkazů napsat nejde.

„Tak mě s tím teďka netrapte. Já se občas jdu podívat na ligu v Plzni, jinak ji nesleduju, nevím, kdo kde píská. A znovu opakuju, je to pro mě třicátý šestý problém. Nechte mě teď zúžit svaz.“

Z toho, co říkáte, to vypadá, že s Michalem Listkiewiczem nemáte žádný vztah, přitom on prezentuje, že se z mezinárodních komisí dobře zná s Dagmar Damkovou. Ani přes ni v kontaktu nejste?

„Ne, vůbec. Distancuju se od téhle komise. Mírovi jsem to slíbil a dodržím to.“

A jak hodnotíte její odbornost?

„To nebudu vůbec komentovat. Počkáme na ten dopis. Čekáme ho každým dnem. Dostali jsme avízo, že se k nám dostane ještě před výkonným výborem.“

