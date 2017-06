Stramaccioni: Rosický? Je to hrdý hráč, ale nesmíme nic uspěchat

Chci mít nejsilnější kádr v Česku, získat vítěznou mentalitu a konkurovat evropským klubům. To jsou hlavní cíle italského trenéra Andrey Stramaccioniho po nástupu do Sparty. Na první tiskové konferenci hovořil o tom, jak moc zasahoval do proběhlých přestupů i důležitosti Tomáše Rosického. „Je to velmi hrdý hráč, nechce končit kariéru zraněný. Přípravu začne, ale ještě ne s týmem. Klidně, ať se připojí až za měsíc, nesmíme nic uspěchat,“ uvedl 41letý kouč.

Jaké byly pro a proti nabídky od Sparty?

„Sparta mě kontaktovala už někdy na jaře a nastínila mi velmi jasný projekt. Potkal jsem se s pány Křetínským a Kotalíkem. Udělaly na mě dojem jejich vize, jak chtějí být úspěšní, jak chtějí vyhrávat. Aby Sparta mohla znovu vyhrávat, musí k tomu mít ty správné zbraně a zázemí. Řešil jsem to osobně s panem Křetínským a sdílíme společný názor. Sparta je jedním z klubů s největší historií v Evropě.“

Popište svoji trenérskou filozofii... Inspiroval vás nějaký italský trenér?

„Jak asi víte, začal jsem s trénováním v Serii A jako poměrně mladý člověk. Tehdy mi bylo 36 let. Mám spoustu trenérských vzorů. Moje filozofie vychází z italského fotbalu, který je plný taktiky a mentální síly. Nebudu zmiňovat, kdo mě inspiroval, jelikož nechci někoho urazit. Moje vize je taková, že chceme být úspěšní v Česku a konkurenceschopní v Evropě, jako to bylo před lety. Aby se to povedlo, musí být úspěšný trenér i hráči. Pouze společně toho můžeme dosáhnout.“

Jakým stylem bude Sparta hrát?

„Už když mě Sparta kontaktovala, tak moc dobře znala můj styl. Vybrala si mě, podle toho jaký jsem. Budu dál vycházet z italského základu, ale zároveň respektuji českou ligu. Také Serie A i řecká liga vypadají jinak, já se však měnit nehodlám, jen se přeorientuji. Přináším svoji mentalitu, která by se měla stát sparťanskou a především vítěznou mentalitou.

Už jste si analyzoval problémy Sparty z minulých sezon?

„Česká liga je náročná, Sparta ztratila mnoho bodů se slabšími soupeři. Zároveň postrádala dostatečný respekt. Tvrdím, že důležité je nepodcenit žádný zápas a důležitá je v tomto ohledu mentalita. Znám to z Interu Milán. Když se v tak velkém klubu nevítězí, je vše horší. Chci, aby se tým dobře připravil i na jiné zápasy než na ty s Plzní a Slavií.“

Jak moc jste seznámený s kádrem a jak jste ovlivňoval příchody a odchody z klubu?

„Některé hráče jsem znal, jelikož jsou na mezinárodní úrovni a patřili na seznam případných posil v bývalých působištích. Už když mě klub kontaktoval, začal jsem tým studovat. S Tomášem Požárem (sportovní ředitel klubu, pozn. red.) jsme řešili přestupy. Mám s klubem dohodu, že se informujeme o všem. K hráčům, kteří přišli, jsem dával své svolení. Jedná se o ty nejlepší v české lize, ať už je to Štetina, Vukadinovič a Čivič. Také jsem sledoval zahraniční hráče, kteří by mohli být přínosem. Sparta musí mít nejlepší kádr v Česku.

A co odchody? Odejít by měli Mazuch, Holek, Hybš a Konaté.

„Ještě to není oficiální, ale rozhodli jsme se tak na základě debaty s klubem. Panuje shoda, že budeme mít pro sezonu v kádru 23 až 24 hráčů. Přijímat taková rozhodnutí je součástí trenérské profese, .“

Jak je na tom Tomáš Rosický, který v minulé sezoně kvůli zranění odehrál jediný zápas?

„Potkal jsem s ním, když jsem tu naposledy řešil přestupy a organizační věci. Tomáš je legenda. Obdivuji ho, jak bojuje, aby se znovu vrátil na trávník a mohl hrát. Je to velmi hrdý hráč, nechce končit kariéru zraněný. Přípravu začne, ale ještě ne s týmem. Ať se klidně připojí až za měsíc, nesmíme nic uspěchat. Bude pro Spartu hodně důležitý.“

Hodláte zapojit i mladé hráče?

„Byl to jeden z bodů našich jednání. Prioritou klubu je vítězit. Zvláště po posledních třech sezonách. Ale mladé zapojovat rozhodně chci. Jen musí být připraveni, že když půjdou do hry, musí mít vítěznou mentalitu. Jen ti, kteří budou připraveni, dostanou šanci i přes nízký věk.“