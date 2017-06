Odchod Baroše z Liberce mě mrzí, říká Trpišovský. Ze Slavie chce Van Burena

Trenér libereckých fotbalistů Jindřich Trpišovský se musel smířit s tím, že přišel o útočnou hvězdu Milana Baroše. Bývalý reprezentant se rozhodl pro návrat do mateřského Baníku Ostrava. Trpišovského to však nepřekvapilo. Další ambice klubu se podle něj budou odvíjet od toho, jak se Baroše a další odchody Egona Vůcha, Martina Dúbravky či Tomáše Součka podaří nahradit.

"Odešli nám čtyři klíčoví hráči základní sestavy, Dúbravka, Souček, Vůch a nejspíš i Baroš. Před dovolenou jsme se shodli, že pokud chceme pokračovat v tom, co jsme předvedli na jaře, musíme bezpodmínečně přivést čtyři hotové hráče na jejich posty," řekl Trpišovský novinářům na úvod soustředění v Nymburce.

"Vytipované posily máme. Ale když někdo přijde, musí jít buď o nesmírně talentovaného hráče, s nimiž budeme pracovat jako s Davidem Pavelkou nebo s Martinem Frýdkem, nebo o hotového hráče," dodal.

Nejhůře se bude Trpišovskému nahrazovat Baroš, který na jaře patřil k lídrům týmu a potvrzoval kvality, které z něj udělaly vítěze Ligy mistrů. Nyní se ale rozhodl pro návrat do Baníku.

"S Milanem jsem byl v kontaktu i během dovolené. Musím říct, že mě to nepřekvapilo, všichni totiž víme, co pro něj Baník znamená. Někde kariéru začal a rád by ji tam také skončil," pronesl Trpišovský.

"Na jaře se vyprofiloval v obrovského lídra, takže mě mrzí, že ho ztrácíme. Když se zpráva o Baníku roznesla, bylo vidět, jaký zásah to na mužstvo mělo. Na konci sezony jsem věřil, že bude v Liberci pokračovat, ale po změně trenéra v Ostravě už jsem opravdu tušil, že to dopadne takto," dodal.

Na uvolněné místo v útoku by rád přivedl Nizozemce Micka van Burena, který ve Slavii vysedává na lavičce náhradníků. "Je to jeden z hráčů, kteří na našem seznamu jsou a o které máme zájem. Je to odlišný typ hráče, než byl Milan, takže jsme o něm uvažovali i v případě, že by Milan zůstal," řekl liberecký kouč.

Start přípravy mu komplikují i zdravotní potíže některých fotbalistů. "Dan Bartl je po operaci. Zjistilo se, že měl z utkání v Teplicích naštíplou achillovku, takže musel podstoupit takový těžší zákrok. Je s námi na soustředění, ale má individuální program. Optimistická prognóza je, že by mohl být k dispozici na třetí ligové kolo. Dál má individuální plán zatím také Ondra Karafiát. Ondra Machuča i Zdeněk Folprecht se k nám po zranění mají připojit v pondělí," popsal Trpišovský.

Vyřešit musí také post brankáře, neboť jednička Dúbravka odešel do Sparty. "S trenérem brankářů jsme se domluvili, že chceme primárně stavět na našich současných gólmanech Ondřejovi Kolářovi a Vaškovi Hladkém. Čtrnáct dní dostanou šanci oni. Když se během té doby vyprofiluje jeden z nich jako jednička, tak k nim přivedeme ještě třetího brankáře, který bude mít roli trojky a bude jim především pomáhat v tréninku a chytat v juniorce. V horším případě by trenér gólmanů usoudil, že je třeba přivést nového, lepšího brankáře," dodal Trpišovský.