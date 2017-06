Zlín potvrdil posilu do obrany. Z Liberce přichází levý bek Bartošák

Fotbalisty Zlína posílí Lukáš Bartošák z Liberce. Levý obránce, který před dvěma lety nahlédl do reprezentace, podepsal smlouvu na tři roky.

"Jde k nám hráč z dobrého klubu, který zažil i evropské poháry a odehrál tam nějaké zápasy. Slibujeme si od něj kvalitu a zkušenost. Je to levonohý fotbalista, což se nám do týmu velmi hodí. Jeho příchodu nahrála i skutečnost, že je z nedalekého Brumova," řekl sportovní manažer Zdeněk Grygera.

Šestadvacetiletý obránce ve 20 letech zamířil do Hlučína, s kterým postoupil do MSFL. Poté podepsal smlouvu s druholigovou Karvinou, kde vydržel jen rok a přešel na Žižkov. V roce 2015 podepsal tříletou smlouvu s Libercem, kde působil dosud. S Libercem si zahrál základní skupinu Evropské ligy a řekl si i o pozvánku do reprezentace, kde nastoupil k přátelskému zápasu proti Polsku.

Nabídka Zlína ho zlákala hlavně kvůli tomu, že má jistotu účasti v hlavní fázi Evropské ligy. "Měl jsem i nějaké jiné nabídky, ale Zlín bude hrát evropské poháry a to pro mě byla jednoznačná volba a velká motivace," řekl Bartošák. "Potřeboval jsem změnu. Znám tady hodně kluků. Například Pepu Hnaníčka nebo Ondru Bača," dodal.