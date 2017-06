ČTYŘI trefy za půli. Góly za mě mluví, radoval se Řezníček po debutu v Plzni

Kdy jste naposledy dal čtyři góly za zápas?

„Asi v ČFL za Boleslav, ale to už je dlouho, snad sedm let.“

Jak hodnotíte první poločas, který jste odehrál?

„Doufám, že tempo odpovídalo tomu, co chtěl trenér. Nechci snižovat kvalitu soupeře, ale je to nižší soutěž (Rokycany sestoupily do krajského přeboru). Kvalita byla na naší straně, asi to vyšlo tak, jak mělo.“

První start, první gól, k tomu hattrick. Už víte, kolik vás to bude stát?

„Nevím, ale asi to bude drahý. Ještě jsem nestihl ani zaplatit zápisné, musím se zeptat, za kolik to mám, ještě jsme se o tom nebavili.“

Spadla z vás nervozita z nového působiště, když jste hned v prvním zápase střelecky exceloval?

„Já jsem se na Plzeň těšil, byl jsem zvědavý, jak to tady bude probíhat. Je to první zápas, vyšel mi dobře, ale musí to pokračovat dál, hlavně pak s těžšími soupeři.“

Prověřily vás Rokycany aspoň trochu?

„Jsou to snaživí kluci (úsměv). Mají to těžké, k tomu bylo vedro, asi trénují méně, než my. Měly tam i některé dobré věci a šance, naštěstí jsme to přežili.“

Jak jste zapadl do mužstva?

„To se musíte zeptat kluků, ale snad dobře.“

Připomíná vám někdo vaše angažmá ve Spartě?

„Ve Spartě jsem byl půl roku, zažil jsem to tam. Každá kabina je jiná, tady se cítím dobře a věřím, že to bude fungovat. Jsem tady ani ne týden, musím všechno poznat. Doufám, že to bude klapat a zapadnu dobře.“

Jak na vás působí trenér Vrba?

„Dobře (úsměv). Máme pod ním klasickou těžkou přípravu, kterých jsem už zažil hodně. Pavel Vrba je super trenér, myslím, že v Plzni už to dokázal.“

Už s vámi mluvil o tom, co od vás očekává?

„Bavili jsme spolu, ale to je jen mezi námi. Ode mě se čekají góly, doufám, že je budu dávat.“

Makáte o to víc, když je v Plzni taková konkurence?

„Jdu do sezony s tím, abych přesvědčil trenéra, že můžu hrát a dával góly, ty hovoří za mě. Doufám, že trenérovi ukážu, že na to mám a dá mi šanci. Když ne, musím pracovat dál, aby přišla.“

Sníte o tom, že si v Plzni zahrajete Ligu mistrů?

„Samozřejmě to je sen, ale to je ještě daleko. Musíme postoupit přes předkola. Liga mistrů je ale to nejvíc, co člověk může hrát.“

Čekal jste, že ještě přijde taková nabídka?

„Potom, co jsem si prožil, jsem nečekal skoro nic. Ale srovnal jsem se, ve Zbrojovce jsem dokázal, že góly dávat umím. Jsem rád, že mi Plzeň dala šanci a jsem tady.“

