Petržela: Vrba se nezměnil. S Limberským od něj dostáváme navíc

Příchod Pavla Vrby obzvlášť uvítal, bere ho prakticky jako fotbalového tátu. Milan Petržela si návrat úspěšného kouče do Plzně nemůže vynachválit. Sice musí jako ostatní mladší spoluhráči bez úlev tvrdě dřít, přesto nebrblá a snaží se odtrénovat všechno, co po svých svěřencích náročný kouč chce. „Má do trénování chuť, to je na něm vidět,“ řekl západočeský záložník po vysoké výhře 10:1 v úvodní přípravě s Rokycany.

Změnil se Vrba od svého prvního působení v Plzni?

„Nezměnil. Chudák byl půl roku doma a nic nedělal, takže mu to chybělo. Teď nám hned od prvního tréninku dává pěkně po pérkách. Začali jsme zhurta, měl chuť, bylo to na něm vidět.“

Vy ho tedy vnímáte úplně stejně, jako když před lety v Plzni začínal?

„Jestli říká, že se změnil, tak na tom něco pravdy bude. Zatím se k nám chová stejně, jako když tady byl předtím. My žádnou změnu nepozorujeme.“

Těšil jste se na něj?

„Já osobně jsem se těšil hodně, máme spolu dobrý vztah. Je to výborný trenér, doufám, že nás dobře připraví na sezonu.“

Je pořád hodně náročný?

„U něj to je normální, on moc neodpouští, na to jsme zvyklí. Čekali jsme, že to bude tvrdé.“

Je teď na trénincích pod jeho vedením větší boj?

„Už na prvním tréninku každý strašně chtěl, byla to obrovská jízda. Spíš ti mladí nebo ti, co přišli, se chtějí ukázat v dobrém světle. Ne, že bychom na to my staří prděli, to ne. Ale ti mladí teď jezdí hodně.“

Dovolíte si k trenérovi nějaké fórky?

„Dovolíme, ale zase toho nechceme zneužívat, aby mladým nenarostla křidélka a nedovolovali si. Vždycky to děláme opatrně.“

Jak se s takovou zátěží srovnáváte vy?

„Věk je jenom číslo. Cítím se pořád v pohodě. Snažím se všechno odtrénovat tak, jak všichni ostatní a nevymlouvat se na to, že jsem starý.“

Je těžké se v pokročilejším fotbalovém věku udržet v plzeňské sestavě sestavě?

„Hlavně z hlediska fyzičky, rychlosti a obratnosti. Ale mladí kluci, co přijdou, jsou ještě hrozně nevyspělí, my spíš sázíme na tu zkušenost. Nemusíme tolik běhat, spíš se snažíme to uhrát fotbalově.“

Máte od trenéra Vrby s Davidem Limberským jako zkušení hráči o nějaké úlevy?

„My dva určitě ne. Nám dává ještě navíc a vždycky si na nás pěkně smlsne.“

Ještě máte chuť rvát se v Plzni o místo?

„Jasné, Plzeň je nejvíc v Česku. Byl bych blázen, kdybych se o flek nerval.“

Máte v hlavě, že to může být vaše poslední sezona v Plzni?

„Ne, vůbec. Já tady budu, dokud to půjde. (smích)“

