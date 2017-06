Barošův návrat do Baníku? Majitel si dal panáka, agent měl modrou kravatu

Je to další manažerský úspěch, jehož Václav Brabec od chvíle, kdy se stal majitelem klubu, dosáhl. Přivedl zpět hráče, který sice Baník miluje, ale před dvěma lety byl tehdejšími poměry v klubu natolik otráven, že ho opustil. Podpis Milana Baroše na smlouvě je nyní o to cennějším úlovkem. „Když mi Milan napsal esemesku, že se rozhodl pro Baník, sedl jsem si a nalil jsem si panáka dobrého rumu,“ pravil Brabec krátce poté, co Baroš jednoletý kontrakt podepsal.

Prožívá své ostravské působení emotivně, není typem chladného manažera. „Podíval jsem se na oblohu a docházelo mi, že jak jsou na ní noční hvězdy, tak hvězda Milana Baroše musí skončit tady. Že to tak prostě mělo být,“ poznamenal.

Sám nesouhlasí s tezí, že Baník už je úplně uzdraveným klubem. „Je v rekonvalescenci. Ale jsme na cestě za úplným uzdravením. Od Milanova příchodu si slibuju, že nám pomůže v útoku, protože všichni víte, že tam jsme nutně potřebovali posílit,“ vzal Brabec věc ryze pragmaticky.

„Nebudeme vyhlašovat žádná silná slova, Milan nám prostě pomůže k tomu, abychom ligu zachránili. Kdybychom se dostali někam výš než na čtrnácté místo, bude to úspěch. Baník zastabilizujeme, budeme za sebou mít další rok, a pokud se to povede, pak vstříc světlým zítřkům,“ pravil majitel klubu.

<p>Milan Baroš se potřetí vrací do Baníku Ostrava. Pětatřicetiletý útočník ve středu podepsal smlouvu na rok a z rukou majitele Baníku Václava Brabce převzal dres s číslem 27. Baroš věří, že to bude jeho poslední sezona v hráčské kariéře a že pomůže klubu svého srdce udržet se v první lize.</p>

Jako motivaci pro Brabce do další práce označil Barošův návrat do Ostravy hráčův manažer Pavel Paska. „Je to pro něj dobrý bonus. Aby měl taky trochu radost a nadále investoval,“ usmál se manažer směrem k Brabcovi, načež se mu od majitele Baníku dostalo drobného špílce. „Investovat ano, ale ne do hráčských agentů,“ prohodil majitel klubu.

Oba se shodli, že Barošův návrat a skutečnost, že v klubu zakončí kariéru, je tím nejlepším završením hráčova příběhu. „Já si ale ani nedovedu představit, že by to skončilo jinak. Tihle ostravští kluci, myslím ti, kteří se povedli tak jako Milan, to jsou prostě tisíciprocentní Ostraváci. Když je chci naštvat, říkám jim, že půjdou do Sparty. A Milan mě před tiskovkou dokonce pochválil, že mám modrou kravatu. Nemůžu prý přece přijet do Ostravy s červenou,“ líčil Paska.

Na otázku, zda si Brabec přeje, nebo dokonce počítá s tím, že Baroše získá i pro manažerskou funkci v klubu, majitel odvětil: „Už minimálně před půl rokem jsem řekl, že Milan má dveře do Baníku otevřené. Ať už na pozici hráče, nebo v jiné pozici, ve které by se našel. To platí i nadále.“ Uvidí se možná už za rok.