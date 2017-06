Sparťan Vukadinovič o italském kouči, (ne)přestupu do Slavie i občanství

V zimě se intenzivně řešil jeho odchod ze Zlína do Slavie. Jenže jednání selhala. Srbský rychlík Vukadin Vukadinovič musel přijmout fakt, že zůstane ve Fastavu. V létě se však do Prahy přeci jenom přestěhoval. Ovšem ne do Vršovic, ale do tábora hlavního rivala na Letnou. „Nabídka Sparty byla velice konkrétní a dobrá, takže jsem nad ní vůbec nepřemýšlel,“ řekl 26letý křídelník před čtvrtečním tréninkem.

Jaké bylo přijetí v kabině?

„Dobré, ani jsem nečekal, že to bude takové. Začíná to pozitivně. Jsme tu všichni pohromadě a budeme muset táhnout za jeden provaz.“

A co nový trenér Andrea Stramaccioni, jak na vás zapůsobil?

„Měli jsme jen takový seznamovací trénink, ale bylo to něco jiného, než na co jsem byl zvyklý od českých trenérů. Bylo to hodně náročné, ale především jsme pracovali neustále s míčem a byl kladen důraz na presink. Což je v Čechách neobvyklé. První dva týdny přípravy jsme vždy jen běhali.“

A jeho projev v kabině?

„Vidíte na něm, že má respekt. Co řekne, to platí. Je znát, že to je fakt trenér. Včera nám řekl, jak by si představoval, aby to fungovalo a zatím snad všechno v pořádku.“

720p 360p REKLAMA Vukadinovič: Vím, že Sparta musí vyhrávat. Na tlak jsem připravený • VIDEO iSport TV

V zimě jste měl namířeno do Slavie, ale nakonec jste ve Spartě. Rivalita mezi oběma kluby je obrovská, tak co na to říkáte?

„V zimě se to řešilo hodně, ale nakonec jsem zůstal ve Zlíně. Jsem sice cizinec, ale už pár let tu žiji a vím, co to je rivalita mezi Spartou a Slavií. Nějak nad tím však nepřemýšlím. Jsem ve Spartě a zde chci podávat ty nejlepší výkony.“

A možnost jít v létě do Slavie se nenaskytla?

„Něco se objevilo, ale nebylo to tak konkrétní jako od Sparty. Její nabídka byla velice dobrá, takže jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Už v zimě jsem se chtěl posunout ze Zlína, ale zůstal jsem ještě půl roku, ale nakonec to dopadlo přestupem do Sparty.“

Podepsal se na vás ten neuskutečněný přestup do Slavie? Na vašich jarních číslech to bylo trochu znát…

„Asi je to pravda. Bylo to poprvé, kdy jsem musel něco takového řešit. Neustále mi volali cizí agenti a nebylo to jen o Slavii, ale i jiné nabídky, které mi motaly hlavu. Teď už vím, jak v takové situaci jednat.“

720p 360p REKLAMA Štetina: Stramaccioni budí respekt. V komunikaci problém nebude • VIDEO iSport TV

Ptal jste se ve Zlíně manažera Zdeňka Grygery na nějaké rady ohledně angažmá ve Spartě?

„Ano, Zdeněk mi jich dal několik. Je to velmi dobrý manažer a Zlín může být rád, že pracuje pro něj.“

Co říkáte na velkou konkurenci, nebojíte se o místo v základní sestavě?

„Začínám tu od nuly, co bylo, pro mě skončilo. Jestli si vybojuji místo v základu zatím neřeším. Konkurence k velkým klubům patří.“

Usilujete ještě stále o české občanství?

„Pokračuje to dál. Jsem se Spartou určitým způsobem domluvený, že když bude potřeba, tak mi klub pomůže. Zatím nevím, v jaké konkrétní fázi to je.“

Lákalo by vás případně i reprezentovat za národní tým?

„Občanství pro to budu mít, ale záležet bude na mé formě a na trenérovi, jestli mě bude chtít. Nebráním se tomu.“