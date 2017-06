Šilhavý po výhře: Jugas potvrdil kvality, o Pavlenkovi se jedná

V přípravě jsou teprve od pondělí a už fotbalisté Slavie odehráli první přípravný duel. V malém pražském derby po gólech Ruslana Rotaňa a Micka van Burena porazili Viktorii Žižkov 2:1. „Tým je ještě neúplný, takže dnes dostali chvilku čas i kluci z dorostu, co s námi trénují,“ prohlásil Šilhavý.

V zápase zaujal pětatřicetiletý záložník Ruslan Rotaň, kterého Slavia testuje. „Je to už zkušený hráč. Vidíte na něm, že má hlavu a patu to, co dělá. Dneska ukázal klid a zkušenost při penaltě,“ pochválil Šilhavý ukrajinského špílmachra, který působil v Dnětropetrovsku. Jestli však v Edenu zůstane natrvalo, to neprozradil. „Jsme domluveni na týdenní zkoušce a poté se budeme bavit s vedením klubu a s ním, jak by to mohlo vypadat dál,“ doplnil.

720p 360p REKLAMA Šilhavý chválil Jugase, o Rotanovi s Pavlenkou se jedná • VIDEO iSport TV

Ve Slavii se řeší i možný odchod jedné z opor. Podle informací deníku Sport měli včera zástupci klubu jednat o odchodu Jiřího Pavlenky do Werderu Brémy, který za gólmana zvýšil nabídku na 80 milionů Kč. „Nějaká jednání asi probíhají. V tuto chvíli má Jirka ještě volno stejně jako ostatní reprezentanti. V pondělí by se měl hlásit na tréninku,“ nakousl téma pětapadesátiletý kouč.

720p 360p REKLAMA Slavia - Žižkov 2:1. Mistr začal výhrou, trefili se Rotaň a Van Buren • VIDEO iSport TV

Slavia neměla v dnešním zápase k dispozici tolik hráčů, kolik by chtěla, ale v příštích dnech by na tom měla být výrazně lépe. „Ještě dnes zůstali mimo Mešanovič a Švento, ale během příštího týdne by se měli připojit. Už se to bude plnit, už to bude veselejší,“ řekl Šilhavý.

Čeká se na hráče s reprezentaační povinnostmi. Oproti prvotním předpokladům to nemusí vypadat špatně ani s novou posilou „sešívaných“ Jakubem Hromadou. „Nějaký týden to bude ještě trvat, ale byl jsem ubezpečen, že to není až tak zásadní velké zranění, aby se k nám nemohl připojit v dohledné době,“ uvedl Šilhavý k zdravotnímu stavu jednadvacetiletého záložníka, který si natrhl kolenní vaz při přípravě na EURO do 21 let.