Míří do Slavie hvězdná posila? Halil Altintop už se loučil v Augsburgu

Přestup Jevgenije Konopljanky nevyšel, přesto má Slavia políčeno na další zajímavé jméno z bundesligy. Tým z Edenu by měl podle informací Aktualne.cz posílit Halil Altintop. Nasvědčuje tomu i informace z Augsburgu, kde čtyřiatřicetiletý ofenzivní záložník působil uplynulé čtyři roky. Vedení německého klubu už potvrdilo, že Altintop neprodlouží smlouvu a odchází.

Nemá za sebou tak zářivou kariéru jako jeho bratr Hamit, který hrál za Bayern Mnichov a působil i v Realu Madrid. Přesto je dosavadní fotbalový životopis Halila Altintopa také úctyhodný. 351 startů v bundeslize, ve kterých si připsal 67 gólů, 22 z nich vstřelil při posledním angažmá. Právě v Augsburgu se zatím usadil na nejdelší dobu. Nastupoval také za Schalke, Frankfurt a Kaiserslautern, zahrál si v turecké reprezentaci.

Na začátku přípravy na novou sezonu však oznámil, že odchází. „Zažil jsem tu skvělé časy, hodně jsme toho dokázali. Rozhodl jsem se ale pro novou výzvu, šanci dostanou mladší hráči,“ řekl Altintop. Ředitel klubu Stefan Reuter lituje, že Altintop už dál nebude oblékat dres třináctého týmu poslední bundesligové sezony. „Stal se lídrem nejen na hřišti, jeho přístup byl vždy stoprocentní,“ uvedl.

Takové vlastnosti by jistě ocenili také ve Slavii. Do Edenu v letní pauze zatím v letní přestávce přišel obránce Jakub Jugas ze Zlína, hotový je i přestup brankáře Jana Laštůvky a do červenobílého se oblékne také mládežnický reprezentant Daniel Trubač z Hradce Králové.