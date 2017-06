Nabitá sestava Sparty. Noví stopeři, posily na kraj a Janko na hrotu

Nový italský kouč Andrea Stramaccioni už ve Spartě buduje nový kádr, jenž by měl bojovat o mistrovský titul a účast v Lize mistrů. Realizační tým však čeká tvrdý oříšek, protože alternativ na základní sestavu má hodně. Podívejte se, kdo by se mohl protlačit do sestavy Sparty.

Na postu pravého obránce by se nic měnit nemělo, tedy pokud ruský zadák Spartu ještě v létě neopustí, což by byla velká ztráta. Na jeho straně mají sparťané v záloze vyléčeného Ondřeje Zahustela a velkými zápasy neomláceného Juraje Chvátala.

Zimbabwský obránce se léčí ze zranění, ale až se dá dohromady, měla by být levá strana obrany jeho. Africký legionář však bude muset zabrat, protože bude mít na zádech Eldara Čiviče, letní posilu ze Slovácka. Další možností na levý kraj obrany je Daniel Holzer, ale ten by měl podle všeho zamířit na hostování.

Na postu defenzivních záložníků by měli dostat prostor Lukáš Mareček a Martin Frýdek. Možností je také Lukáš Vácha, ale zkušený hráč bude muset pořádně zabrat. Na svou šanci budou čekat nadějní Michal Sáček a Filip Havelka, ale prostor by určitě dostat měli.

Do krajů zálohy Sparta pořádně zainvestovala a obránce v české lize i v Evropě by měl z pravé strany prohánět Srdjan Plavšič, kterého Sparta získala z CZ Bělehrad. V uplynulé sezoně dal ve 39 zápasech osm branek a na pět nahrál.

Spoustu věcí může změnit také Tomáš Rosický. Kdyby byl zdravý, zřejmě by se stal pro důležité zápasy jedničkou on. Na lavičce bude připraven také Néstor i Christian Frýdek.

Na pozici podhrota by měl válet Václav Kadlec. Na Letné ho zřejmě čeká poslední šance na to, aby naplnil svůj potenciál. V případě, že zaváhá, v tvrdé konkurenci může hodně rychle skončit na lavičce.

Nejdražší hráč v historii české ligy, kterého Sparta získala z Maccabi Tel-Aviv by měl zvýšit údernost ofenzivy a čekají se od něj góly i asistence. Když už za něj Sparta utratila téměř 76 milionů korun, Bogdan Vatajelu a Josef Šural by mu měli krýt záda.

Útočník - Marc Janko

Nová posila fotbalové Sparty, rakouský reprezentant Marc Janko • Foto Sparta.cz

Alternativy: David Lafata, Matěj Pulkrab.

Kanonýr střídá kanonýra. Ne, že by David Lafata nestíhal, nebo zapomněl dávat góly, ale už by se měl stát úderným žolíkem. Na jediné útočné místo v základní jedenáctce si brousí zuby 34letý Marc Janko, jenž přišel jako volný hráč z Basileje. Co bude s Matějem Pulkrabem, to zůstává otázkou.