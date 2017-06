Vzpomínáte si na Gluščeviče? Teď přivedl posilu Spartě a mluvil česky

Na Letnou kdysi dorazil, aby střílel góly, nyní se vrátil, aby jako hráčský agent představil zajímavou posilu. V Srdjanovi Plavšičovi, rychlonohém ofenzivním záložníkovi, vidí značný potenciál.

"Je to super, jsem rád, že jsem znovu tady. Navíc s takovým super talentovaným hráčem," pochvaloval si v rozhovoru pro klubový web dnes 43letý muž, jehož hlavu už nyní nezdobí žádné vlasy.

Gluščevič platil za schopného koncového hráče, se 190 centimetry především boural obrany a sázel góly. V roce 1996 se stal v dresu Extremadury nejlepším střelcem druhé španělské ligy, dařilo se mu i v dalších angažmá.

V roce 2003 šel do Sparty po vypršení kontraktu v Utrechtu s velkým očekáváním, v nizozemské lize se mu totiž také střelecky dařilo. Jako renomovaná posila ale tolik nezářil, vstřelil pouhé čtyři branky. Důležitým (a kuriózním) gólem však pomohl Spartě v předkole Ligy mistrů proti Vardaru Skopje k postupu do základní skupiny, po roce ale z klubu odešel. Před devíti lety pak aktivní hráčskou kariéru ukončil.

Teď věří, že Plavčič může zanechat na Letné výraznější stopu, než se to v minulosti povedlo jemu. "Objevil jsem Srdjana, když mu bylo patnáct let. Od té doby se o něj starám. Je to rychlý, talentovaný a kvalitní fotbalista. Jako stoprocentní profesionál bude dělat vše, aby se tu prosadil," prozradil Gluščevič. "To, že o něj Sparta projevila zájem, pro mě hodně znamenalo. Nejen proto, že jsem tady hrál, ale proto, že vím, co tenhle klub znamená," zdůraznil bývalý střelec Gluščevič.

Stále hovoří velmi slušnou češtinou, po svém krátkém angažmá si Prahu zamiloval a do české metropole se rád vrací. Dokonce si zde pořídil i byt.

"Důležité bylo, že jsem viděl, že je trenér o Srdjanových kvalitách přesvědčený. Znamenalo to důležitou rovnováhu mezi mým názorem a postojem klubu. Trenér v Srdjanovi vidí mladého, talentovaného hráče, který je připravený udělat další krok v kariéře. Kombinace významu klubu a trenérova zájmu nás přesvědčila," vysvětlil Gluščevič.

