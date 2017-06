Morávek smeká před Slavií: Altintop byl pro nás důležitý, v Německu se diví

Na tréninku rivalové o místo v sestavě, v šatně velcí kamarádi. Zpráva o tom, že turecký záložník Halil Altintop opustí Augsburg a zamíří do Slavie, citelně zasáhla českého záložníka Jana Morávka. Takové rozhodnutí nečekal. Zároveň však v rozhovoru pro iSport.cz říká, že jde o velkou posilu pro českého mistra. „Přinese nadstavbu, překvapivé řešení ve finální fázi i kreativitu. Zkrátka to, co moc hráčů v české lize nemá,“ předpovídá.

Co Altintopovu přestupu do Slavie říkáte?

„Když jsem se dozvěděl o jejím zájmu, tak mě to překvapilo. O to víc mě poté překvapilo, že byl zájem i ze strany Halila. Celou dobu jsem sledoval, jak se jednání vyvíjejí a úterý se to jen celé oficiálně potvrdilo. Jsem s Halilem dobrý kamarád a přeji mu hodně štěstí a věřím, že Slavii a celkově i celé české lize hodně pomůže. Na druhou stranu je to pro mě docela těžké. Nějaký rok jsme spolu v kabině seděli a vím, jaké jsou jeho kvality. Z pohledu našeho klubu mě to mrzí. Vím, co jsme v něm měli a o to teď přijdeme.“

Ptal se vás na život v Česku?

„Nejednou jsme na tohle téma mluvili. Shodou okolností byl zhruba před dvěma, třemi měsíci během volna s rodinou v Praze a potkávali jsme se tu. To však ještě nemělo nic dočinění se Slavií, ale už tehdy mu Praha učarovala a to asi tomu také napomohlo.“

Co jste mu dával za reference o české lize?

„Jeho hlavním motivem je zahrát si Ligu mistrů. To ho dost zaujalo. O české lize jsem mu říkal, že jde nahoru. Registroval, co se děje na Spartě, o tom jsme se také lehce bavili. Viděl, že koupili Marka Janka, kterého samozřejmě zná. Ví, že v Plzni je Andreas Ivanschitz. Jedná se o jména, která jsou v Evropě dost známá a nyní hrají v české lize. To ho jen utvrdilo, když ví, že liga má kvalitu. Navíc příští rok jde mistr přímo do základní skupiny Ligy mistrů, což je pro něj hodně zajímavé.“

Říkal jste, že pro Augsburg je to velká ztráta. Co od něho mohou čekat fanoušci ve Slavii?

„Přinese nadstavbu, překvapivé řešení ve finální fázi i kreativitu. Zkrátka to, co moc hráčů v české lize nemá. Také má klid v zakončení. Myslím si, že jeho spolupráce se Škoďákem (Milanem Škodou, pozn. red.) by mohla být zajímavá, a jestli se ještě se k nim připojí Danny, tak se Slavii rýsuje hodně zajímavá ofenziva. Člověk musí před jejím vedením jenom smeknout, co se jim podařilo. Budu jim držet palce, aby se třeba už letos podívali do základní skupiny Ligy mistrů.“

Jak tento přestup hodnotí v Německu, byl to šok?

„Myslím si, že jo. Nevím, jak to bere naše vedení, ale co jsem četl na Bildu a Kickeru, tak jeho rozhodnutí je pro všechny překvapivé. Liga mistrů je v jeho věku svým způsobem rajcovní, a Halil si chce zkusit zahrát fotbal na větší úrovni. Kvalitu na to má. Rychlostně už to není jako dřív, ale když má balon u nohy, dokáže si ho chytře pokrýt a rozdat ho. Zakončení to samé. Hodně klukům ve Slavii pomůže a věřím, že i oni pomohou jemu. Jsem přesvědčený, že je to pro obě strany dobrý kauf, i když mně odešel dobrý kamarád.“

Co vůbec říkáte na zbrojení Slavie a Sparty před novou sezonou?

„Přijde mi to jako super věc. Obrovsky to zvedne atraktivitu české ligy, která v posledních letech dostávala hodně ran i těch nefotbalových. Zájem od lidí spíš klesal. Řešilo se víc věci okolo fotbalu jako bouračky, alkohol a další aféry. Myslím, že to náš fotbal pošramotilo, ale taková jména zájem znovu pozvednou. Lidé by se měli na fotbal chodit pobavit. Člověk věří, že se zvednou a budou chodit na stadiony. Altintop by měl patřit k těm, kvůli kterým si fanoušek řekne, že si koupí permici a bude na chodit pravidelně.“

