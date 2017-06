Co (ne)víte o posilách Sparty a Slavie: Jednoruký bandita i odpůrce Ruska

Do české ligy se valí jedno zvučné jméno za druhým. Sparta jako první angažovala střelce Marka Janka a později podepsala izraelského reprezentanta Tala Ben Chaima. Mistrovská Slavia tak nemohla zůstat pozadu. V jediný den oznámila příchod kapitána Zenitu Dannyho, opory Augsburgu Halila Altintopa a zkušeného Ukrajince Ruslana Rotana. Podívejte se, co o těch slavných hráčích možná ještě nevíte.

Tal Ben Chaim (Sparta)

Záložník Tal Ben Chaim • Foto youtube.com/user/acspartaofficial

Když si zadáte do internetového vyhledavače jeho jméno v anglickém znění – Tal Ben Haim – vzbudí to v neznalých značné rozpaky. Je narozen v roce 1982, nebo 1987? A hraje v obraně, či je to ofenzivní záložník? Za vše může jeho jmenovec, který má stejné jméno, rovněž hraje za Maccabi, ale působí v obraně a je o sedm let starší. I proto si sparťanská posila nechá říkat Tal Ben Chaim a poprosila o to i Spartu, aby jeho jméno psala s Ch a nikoliv s H podle anglické transkripce.