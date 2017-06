Velký návrat! Lukáš Železník se vrací z Mladé Boleslavi do Zlína

Sedmadvacetiletý odchovanec přitom teprve v zimě podepsal smlouvu na tři a půl roku poté, co za 6 milionů korun přestoupil ze Slavie. Na jaře odehrál 12 zápasů, v nichž vstřelil tři góly.

„Z rodinných důvodů se chtěl vrátit do Zlína, tak jsme mu to umožnili. Sešlo se to prostě všechno dohromady. Samozřejmě mě to jako trenéra mrzí, počítal jsem s ním,“ přiznal Uhrin. Železník už s týmem neodjel na soustředění do Rakouska.



Do Zlína se jeho bývalý kapitán vrací po roce a půl a trenér Bohumil Páník s ním může počítat už v nejbližších dnech. Fastav před náročným podzimem rozšiřuje kádr. Ke třem jistým posilám do zálohy Pablovi Podiovi (Podbrezová), Lukáši Bartošákovi (Liberec) a Adnanu Džafičovi (Táborsko) tak přibyla čtvrtá.



Na spadnutí je dále příchod Ubonga Ekpaie z izraelského Maccabi Haifa, kluby už jsou spolu na přestupu domluveny. Nigerijský mladík je stále v přípravě Liberce, kde v minulé sezoně hostoval. Severočeši by ho rádi udrželi, nicméně Ekpai dává přednost Zlínu a Evropské lize. „Cítíme, že půjde tam,“ přiznal sportovní manažer Jan Nezmar.



Očekává se také dohoda se Spartou ohledně hostování zkušeného záložníka Petra Jiráčka, ve hře navzdory angažování Železníka zůstává nizozemský útočník Gino van Kessel, jenž si momentálně plní reprezentační povinnosti u týmu Curacao. Zlín ještě řeší pozici stopera, kde potřebuje nahradit Jakuba Jugase a brankáře.