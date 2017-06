Ještě jedna hvězda pro Slavii? V Edenu stáli o Adebayora, ale nakonec couvli

Příchod hvězdy Adebayorova formátu by byl vrcholem léta, ve kterém se především Sparta a Slavia pustili do působivých nákupů. Jenže nejlepší africký fotbalista roku 2008 směrem do Prahy podle všeho nevyrazí. Podle informací Sportu o něj ve Vršovicích stáli, nakonec ale couvli zejména kvůli povahovým rysům, kvůli nimž by prý absolutně nezapadl do kabiny, a mohlo by to přinést devastující efekt.

33letý kanonýr od konce ledna působí v istanbulském klubu Basaksehir a pomohl mu šesti góly k druhému místu v turecké lize. Pokud by zamířil do Slavie, byl by to překvapivý zvrat, ke kterému nejspíš nedojde. Víc je Adebayor v anglických médiích spojovaný s letním příchodem do Swansea.

Adebayor má za sebou skutečně výjimečnou kariéru. Nejvíc mu vyšlo působení v Arsenalu, kam přišel půl roku před Tomášem Rosickým v lednu 2006. Zářil především v sezoně 2007/08, kdy se dostal do týmu roku v Premier League a stála o něj i Barcelona. V Lize mistrů si pak zahrál právě proti Slavii a byl u jejího „slavného“ debaklu v Londýně 0:7.

Dobře rozjel i působení v Manchesteru City, zkusil si půlroční hostování v Realu Madrid. V Tottenhamu měl povedená období, ale také naštval fanoušky, když publikoval na sociální síti rozesmátou fotku po debaklu s Liverpoolem, válčil s trenéry a ocitl se zcela mimo kádr. I to potvrzuje, že Adebayor nemá jednoduchou povahu.

Největší přešlapem bylo jeho působení v Crystal Palace, za který dal v Premier League pouze jeden gól. Půl roku pak byl úplně bez angažmá, než vyrazil do Turecka. Tam má smlouvu ještě na příští sezonu.

