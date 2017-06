Hvězdné posily "S"? Teprve se uvidí, co předvedou, neřeší plzeňský Hejda

Vůči mohutnému posilování Sparty a Slavie zůstávají v Plzni neteční. Minimálně stoper Lukáš Hejda. Z příchodu hvězdných fotbalistů do české ligy si nedělá velkou hlavu. „Registroval jsem to, ale moc to neřeším. Všechno to jsou hvězdy, ale teprve uvidíme, jak se předvedou,“ prohlásil po třetím přípravném utkání Viktorie v předzávodním období. Vicemistr zničil druholigové Ústí nad Labem 8:1.

V přípravě jste odehráli první zápas proti silnějšímu soupeři. Bylo to znát na tempu hry?

„Malinko asi jo. Soupeř hrál zodpovědněji zezadu. Čekali jsme, že nás budou presovat, ale to se moc nestalo. Museli jsme dobývat stejně jako v lize. V tom se pro nás nic nezměnilo.“

Jak vám jdou nohy v takhle dusném počasí?

„Je to náročné, těžké. To má ale každý ligový tým. S tím se musíme poprat.“

Máte za sebou třetí přípravné utkání. Dostává se součinnost týmu do zajetých kolejí?

„Trenér Vrba je známý tím, že chce hrát hodně po zemi a bez nákopů. Snažíme se roztahovat hru, abychom byli neustále volní a nabízeli se. V tomto směru jde o největší změnu. Snažíme se hrát hodně po zemi a v pohybu.“

Klade se nyní v Plzni důraz na zrychlení hry?

„Řekl bych, že ano. Hodně si míč obehráváme a držíme ho při zemi.“

Slavia se Spartou mohutně posilují. Co na to říkáte?

„Samozřejmě jsem to registroval, ale moc to neřeším. Spíš bych odpověď ponechal bez komentáře.“

V příští sezoně se bude hrát o přímý postup do Ligy mistrů. Bude to vyhrocenější ročník i vzhledem k tomu, že do české ligy proudí zajímaví hráči za spoustu peněz?

„Asi máte pravdu, je tam vidina Ligy mistrů. Naši konkurenti masivně posilují, ale my se soustředíme na sebe.“

Přesto to pro vás bude nová zkušenost, až se na trávníku potkáte s fotbalisty, které jste dosud sledoval jen v televizi.

„Jasně, bude to zajímavější. Jsou to hvězdy, ale teprve uvidíme, co předvedou a jak na to budeme reagovat my.“

Věříte, že síla Plzně bude v tom, že kostra týmu, i přes příchody pěti nových hráčů, je delší dobu pohromadě?

„V Plzni tým nerotuje, pár let je pospolu. Dochází jen ke kosmetickým změnám. Z toho určitě budeme vycházet. Jestli je to plus nebo minus, to se teprve ukáže.“