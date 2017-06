Laštůvka už chytal za Slavii: Nejsem namyšlený, makat musím kdekoliv

Když mistrovská Slavia zvětřila první nabídku Werderu Brémy na stálici v bráně Jiřího Pavlenku, začala se ohlížet po kvalitní náhradě. Volba padla na zkušeného Laštůvku, který má za sebou několik let v zahraničí, tři starty v reprezentaci a velmi slušnou sezonu v Karviné.

Jenže nastaly komplikace. Slavia se nechtěla Pavlenky vzdát jen tak snadno, Laštůvka zase na sklonku kariéry pochopitelně neměl chuť jen krýt parťákova záda. „Není to tím, že bych měl strach z konkurence. Ale je mi pětatřicet let a chci chytat. Na to, abych seděl na lavičce, už nemám čas,“ prohlašoval ještě nedávno karvinský gólman.

„Něco jsem řekl, ale nebylo to v tom smyslu, že bych byl namyšlený, že nebudu někde sedět. Nemělo by to smysl, abych tady i s Jirkou Pavlenkou byli tři takoví gólmani. Jsem ve věku, kdy chci hrát. Fotbal mě pořád baví, mám stále ambice. Byla by blbost jít někam, kde by byla ta šance chytat o hodně menší,“ objasnil zkušený brankář.

Karta se obrátila a po zvýšení nabídky se dosavadní jednička mistrovského celku nakonec do Německa stěhovala. Tím se uvolnilo místo pro již bývalého brankáře Karviné. „Tušil jsem, že by to mohlo dopadnout, četl jsem i nějaké rozhovory. Řekl bych, že se Jirka trochu sekl a chtěl odejít. Taková nabídka přeci jenom nepřichází každý rok nebo každý měsíc. Věděl jsem, že jsou hodně blízko dohodě, jsem rád, že to takhle dopadlo,“ těší se Laštůvka na nové angažmá.

V prvním zápase s hvězdou na prsou moc práce neměl. Útočníci Českých Budějovic ho příliš neprověřili. Jen snad při rozehrávce měl být zkušený harcovník o něco přesnější. „Moc toho tam nebylo. Spíš šlo o komunikaci s obranou. O mně je známé, že jsem brankář, který se snaží hodně komunikovat. Dělám to tak celý fotbalový život,“ potvrdil.

Společně s týmem čeká brzy pětatřicetiletého brankáře pořádně ostrý start do sezony. Prvním soutěžním zápasem bude 3. předkolo slavné Ligy mistrů. „Doufám, že se do evropských pohárů dostaneme. Abych řekl pravdu, už jsem boj o ně moc nečekal. Hodně mi pomohli v Karviné, chytalo se mi tam fantasticky. Udělám všechno pro to, abych podával výborné výkony. Makat musím, ať jsem v Karviné, Slavii nebo kdekoliv,“ slíbil svěřencům Slavie.

