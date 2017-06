Odměna za EURO. Náhradník z Plzně Chrien by měl přestoupit do Benfiky

Dobré výkony fotbalistů Slovenska na mistrovství Evropy do 21 let už zřejmě přináší první ovoce. Web sport.sk informuje o tom, že Martin Chrien v nejbližších hodinách opustí Plzeň a zamíří do Benfiky Lisabon! Talentovaný záložník prý zaujal portugalský velkoklub právě na evropském šampionátu, který mu vyšel skvěle.

Plzeňský fotbalista Martin Chrien patřil na EURO do 21 let mezi nejlepší slovenské hráče a dokonce dvakrát skóroval, když se prosadil proti Anglii (1:2) i proti Švédsku (3:0). I vstřelené góly ho zřejmě dostaly do podvědomí několika evropských klubů, podle šport.sk má namířeno do Portugalska.

V nejbližších hodinách by měl být dotažen jeho přestup do slavné Benfiky Lisabon, což by byla přestupová bomba a zřejmě to bude znamenat i příjemný finanční příspěvek do plzeňské kasy.

Odchod do slavného velkoklubu by ještě před evropským šampionátem zřejmě nikdo netipoval. Martin Chrien se totiž nikdy natrvalo neprosadil do základní sestavy Viktorie a zkušenosti sbíral po hostováních v Brně a Českých Budějovicích.

Na podzim pravidelně nastupoval za Ružomberok, poté se vrátil do Plzně, za kterou si na jaře v lize připsal jen 76 minut. Celkově má na svém kontě 35 startů v české lize, ve kterých nastřílel tři góly a na jeden přihrál.

FOTBALOVÉ PŘESTUPY SLEDUJTE ZDE>>>