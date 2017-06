Vrbův asistent Fitzel o posilách Slavie a Sparty: Proč bych měl být vyděšený?

Společně s trenérem Pavlem Vrbou chystá Viktorii Plzeň na novou sezonu, na ohromnou bitvu o titul i předkolo Ligy mistrů. Asistent Dušan Fitzel zároveň po očku pošilhává i směrem k české metropoli, kde se v posledních dnech dějí velké věci. Sparta se Slavií mohutně posilují, do svých kádrů pumpují desítky milionů. V tomhle směru Západočeči konkurovat nemohou, zůstávají ovšem v klidu. „Je to rozhodně zajímavé, ale my se soustředíme na sebe,“ upozornil asistent trenéra Dušan Fitzel.

Zatímco pražská „S“ přivádějí hvězdné posily za nemalé finanční prostředky, vicemistr se v tomto ohledu drží mnohem víc při zemi. Sice už přivedl do kádru pět letních posil, vynaloženými financemi se ovšem s úhlavními rivaly měřit nemůže. Paniku to však ve Štruncových sadech rozhodně nepůsobí

Co říkáte na přestupové manévry, které Slavia se Spartou rozjely?

„Je to zajímavé, ale to je jejich záležitost. Ať si dělají, co chtějí, my tady máme svoji práci. Staráme se sami o sebe.“

Přesto přiznejte, nejste z toho trochu vyděšený?

„Proč bych měl být vyděšený? Vnímám, že to je absolutně normální. Dvacet let se pohybuju na mezinárodním poli, tohle je naprostá realita současného fotbalu. Když řekneme, že se posouváme mezi lepší evropské ligy, pak zcela rozumím tomu, co oba kluby dělají.“

Letní změny v kádru Plzně Příchody: Diego Živulič (Zlín), Daniel Kolář (volný hráč), Jakub Řezníček (Brno), Aleš Čermák (Sparta), Aleš Hruška (Příbram). Možné příchody: Michal Ďuriš (Orenburg). Odchody: Jakub Hromada (Sampdoria, návrat z hostování), Tomáš Poznar (Ostrava, hostování). Možné odchody: Patrik Hrošovský (Ludogorec Razgrad, Dinamo Záhřeb), Michael Krmenčík (zahraničí), Erik Janža (Bohemians), Andreas Ivanschitz (???)

Vnímáte, že s vidinou přímého postupu do Ligy mistrů bude mít nadcházející ročník úplně jinou úroveň než ty předešlé?

„Určitě ta sezona bude zajímavá, ale máme do ní ještě daleko. Pro nás je důležité, abychom se nachystali na třetí předkolo Ligy mistrů, to pro nás bude velice zajímavé.“

Může být vaše výhoda, že oproti rivalům disponujete sehranějším kádrem?

„Určitě je to výhoda. Když je osa týmu pohromadě, to je k nezaplacení. Kluci se znají dlouho. Pavel Vrba tu s nimi už byl. Vyvíjíme se, snažíme se na mančaft přenést samé pozitivní věci.“

Do zápasu s Ústím nad Labem zasáhli už i reprezentanti. Jak náročný začátek přípravy snášejí?

„Ještě nám tu brečí, protože mají navíc běhání. Odehráli poločas a třicet minut běhali. Čekáme, až se dají dohromady, až se to všechno sjednotí. Do soustředění v Rakousku to ještě budeme mixovat, pak už to bude v pohodě.“

Do Rakouska na začátku července už byste chtěli odcestovat se zúženým kádrem připraveným na vstup do sezony?

„Nestanovili jsme si žádný termín, do kterého bychom museli mít jasno. Je to živý organismus, někdo přichází, někdo pak musí logicky odejít. Pracujeme i se skutečností, že máme některé hráče zraněné. Navíc sledujeme, jak hráči reagují v zápasech, jak jsou využitelní. Před soustředěním už budeme určitě vědět víc.“

