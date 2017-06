Limberského nová role v Plzni? Zprava může být nebezpečnější v útoku

Je to záměr směrem k sezoně? „Zatím ani ne, chtěli jsme vyměnit všech deset hráčů. Jelikož máme dva levé obránce a Aleš Matějů je zraněný, tak Limba hraje napravo,“ prohlásil plzeňský asistent Dušan Fitzel, který při absenci hlavního kouče Pavla Vrby měl na triku celé utkání.

Limberský během prvního poločasu ukázal, že změna stran pro něj není výrazným problémem. Na pravé straně vypadal sebevědomě. Sice chyboval u jediného gólu Ústí nad Labem, kdy nepřesnou hlavičkou poslal soupeře do brejku, ale jinak byl aktivní. Spoluhráče zásoboval přesnými centry, několikrát nebezpečně zaběhl za obranu a po jednom takovém průniku vymyslel tutovou šanci pro Jana Kopice.

I Fitzel přiznal, že jeden z nejzkušenějších hráčů Viktorie zvládl nezvyklý part s přehledem. „Zkoušíme to, může to být zajímavý moment. Z pravé strany se do obrany soupeře dostane víckrát. Centry a finální přihrávky jsou pro něj jednodušší než z opačné strany. Ano, přiznávám, že to může být jedna z možností,“ připustil.

Přesun Limberského by dával smysl. Plzeň má na pravé straně Radima Řezníka, který není do ofenzivy tak výrazný. Vrba by tak napravo umístil hráče, jenž dovede skvěle podpořit útok, čímž by získala plzeňská hra větší šmrnc. Na levou stranu pak může umístit Jana Kovaříka, fotbalistu s výjimečně ostrými centry. Další variantou je nástup Slovince Erika Janžy. Ten však koketuje s hostováním v Bohemians.

