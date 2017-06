Baroš po prvním tréninku: Je dobře, že trenér chce dělat vše na hřišti

Milan Baroš se připojil k Baníku a pod vedením trenéra Radima Kučery absolvoval ve čtvrtek s ostravským týmem na soustředění v Kroměříži svůj první trénink. Jak řekl, byl to trénink náročný. Zvláště pro něj, který do přípravy naskočil teprve nyní po dovolené. Ocenil, že se Baník pod koučem Kučerou připravuje na sezonu na hřišti a s míčem.

„Je to lepší než běhat někde dokola,“ pravil, když po tréninku opouštěl kroměřížský trávník. „Mě tohle baví, je to herní. Samozřejmě, je to náročné,“ řekl Baroš. „Kuča chce dělat všechno na hřišti, což se mi líbí,“ podotkl ostravský útočník a dodal, že v Česku stráví fotbalisté možná až příliš času přípravnými obdobími. „Mám pocit, že se pořád na něco připravujeme. Skončí podzim, je krátká pauza a pak dlouhá příprava. Pak se tři měsíce hraje a zase příprava. Škoda, že se víc nehraje, těch zápasů by možná mohlo být víc,“ poznamenal.

Kučera měl po náročném tréninku dobrou náladu. A do Baroše, s nímž ho pojí letité přátelství, si poněkud rýpnul. „Je hezky opálený. Trochu jsem si ho pletl s Carlosem de Azevedem,“ pravil Kučera s úsměvem na rtech na konto hráče, který se k týmu připojil po dovolené u moře.

VIDEO: První trénink Milana Baroše s Baníkem Ostrava

Bylo na něm ale vidět, jak je rád, že už Baroše v mužstvu má. Všiml si impulzu, který jeho nástup k týmu do mužstva přinesl. „Milanova přítomnost měla na kluky vliv. Bylo vidět, že se před ním chtějí ukázat. Pro všechny kluky je velkou ikonou. Je jasné, že když ho mají najednou vedle sebe jako spoluhráče, že se chtějí vytáhnout. Kazili dokonce míň, než Bary,“ glosoval Kučera průběh čtvrtečního tréninku. Opět s úsměvem na rtech.

„Ale on to dožene. U Milana je to jako jízda na kole nebo plavání. Párkrát si to zopakujete a po chvíli to ovládáte stejně dobře, jako před tím,“ pravil ostravský trenér.

Baroše teď prý nehodlá šetřit. „Teď už je s námi v přípravě a odtáhne ji s mužstvem až do konce. Volno mít bude. Stejné jako zbytek týmu. Jinak ne,“ poznamenal Kučera na konto dalšího průběhu přípravy, kterou Baníku v sobotu zpestří přípravný duel se Znojmem.

